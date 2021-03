Un finanziamento per la viabilità comunale a Squillace

Partiranno a breve i lavori per migliorare e qualificare le strade comunali.

Con un breve comunicato diffuso sui social, il sindaco di Squillace, dr. Pasquale Muccari, ha dato notizia ai cittadini della firma di una convenzione con la Regione Calabria per la realizzazione di lavori di risistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale. L’importo del finanziamento regionale è di 100 mila euro.

Nella citata nota il sindaco ha ringraziato l’assessore alla Programmazione e Turismo, Franco Caccia, per il ruolo da questi ricoperto nella gestione dei rapporti interistituzionali ed in particolare con la regione Calabria.

Fin dal primo giorno dell’insediamanto – precisa l’assessore Franco Caccia- abbiamo dedicato una specifica e particolare attenzione al tema della ricerca di finanziamenti necessari, sia per la realizzazione di lavori per il risanamento e la messa in sicurezza del nostro territorio , ma anche per l’avvio di nuove progettualità utili allo sviluppo locale.

Nonostante le note difficoltà derivanti dal pensionamento di diverse unità lavorative, i pochi dipendenti presenti hanno sempre assicurato un impegno straordinario. In particolare, per questa tipologia di progetti- sottolinea l’assessore Caccia- un plauso particolare è per il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, l’architetto Antonio Macaluso, sempre pronto ad ascoltare le istanze dei cittadini e degli amminsitratori, a predisporre la documentazione tecnica necessaria, nonchè di dare tempestiva esecuzione alle procedure inerenti l’avvio e la gestione dei lavori.

Questo specifico finanziamento ci consentirà di mettere in sicurezza e di riqualificare, anche mediante il rifacimento del manto stradale, vaste zone del territorio comunale. La qualità delle strade rappresenta un biglietto da visita di una comunità e Squillace, importante località turistica dell’intera regione, deve presentarsi al meglio. Il nostro lavoro di programmazione e di ricerca di opportunità, anche tramite il nostro Sportello Europa, proseguirà per poter realizzare nuovi interventi finalizzati a migliorare la qualità dei servizi per i cittadini e per i turisti.

Sono altresì certo – conclude l’assessore Caccia- continuerà ad essere costante l’impegno di alcuni consiglieri regionali che hanno già dimostrato di avere concretamente a cuore la crescita e lo sviluppo della città di Squillace.