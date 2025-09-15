Un giovane calabrese alla ribalta nazionale: Giuseppe Cozza rappresenterà la Calabria all’Accademia del Teatro Italiano

È Giuseppe Cozza, 25 anni, originario di Paola, il giovane scelto per rappresentare la Calabria all’Accademia del Teatro Italiano nella realizzazione dell’opera teatrale Ipazia, che debutterà il 21 settembre al Teatro di Porcari, in Toscana.

L’iniziativa è promossa dalla Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori) e coinvolgerà 14 attori under 25, selezionati in tutta Italia – uno per ogni regione – tra i più talentuosi dei circuiti teatrali locali.

I ragazzi trascorreranno una settimana di laboratorio residenziale (14-21 settembre), durante la quale vivranno un’esperienza di intensa formazione artistica e personale: studio del copione, prove di scena, esercizi di improvvisazione, ma anche momenti di condivisione e confronto.

“Sono onorato di rappresentare la Calabria in questo progetto – racconta Giuseppe Cozza –. Per me il teatro non è soltanto una passione, ma un vero e proprio percorso di vita: insegna disciplina, responsabilità, capacità di ascolto e di empatia. È un luogo dove si cresce insieme, dove si impara a rispettare l’altro e a costruire con gli altri qualcosa di più grande di sé. Poter vivere questa esperienza con ragazzi provenienti da tutta Italia è un’occasione unica per mettermi alla prova e allo stesso tempo arricchirmi di nuove relazioni umane e artistiche”.

Giuseppe Cozza, prossimo alla laurea in Giurisprudenza e dipendente delle Ferrovie dello Stato, è vicepresidente dell’associazione teatrale “Cilla Giovani”, con la quale ha portato in scena spettacoli come Viva le donne, Briciole di luce ed È arrivato Garibaldi.

Presto sarà anche protagonista nel ruolo di Tiresia nell’opera La Scala, diretta da Giuseppe Sciacca, al Teatro di Porta Portese a Roma. La passione per la recitazione lo accompagna sin dall’infanzia: a dieci anni già calcava il palcoscenico con l’associazione teatrale “Giangurgolo” di Gioia Tauro, diretta da Girolamo Ventra.

Con il progetto Ipazia, Giuseppe Cozza porta con sé il nome della Calabria e della sua città natale, Paola, in un contesto nazionale che celebra il talento giovanile e la forza del teatro come linguaggio universale. È un traguardo che non rappresenta soltanto una soddisfazione personale, ma anche un motivo di orgoglio per la comunità.

Un’occasione che dimostra come, anche partendo da realtà periferiche, con impegno e dedizione si possa conquistare uno spazio nella scena culturale nazionale.

Il debutto di Ipazia diventa così un simbolo: non solo la celebrazione di una figura storica affascinante e complessa, ma anche il segno tangibile di quanto le nuove generazioni possano offrire al teatro italiano. In questa prospettiva, l’esperienza di Giuseppe Cozza non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza che apre a nuove sfide, nuove collaborazioni e nuove possibilità.