Un grave lutto colpisce la comunità di Soverato: addio a Francesco Garito, “Ciccio Kimico”

Un tragico incidente avvenuto lungo la Strada Statale 106 ha spezzato la vita di Francesco Garito, conosciuto e apprezzato da tutti con lo pseudonimo artistico di “Ciccio Kimico”.

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando nello sconforto e nel dolore amici, conoscenti e quanti ne apprezzavano le qualità umane e artistiche.

La SS106 si conferma ancora una volta teatro di una drammatica perdita che lascia un vuoto incolmabile nella comunità.

I soci, i collaboratori, tutta la redazione di Soverato Uno Tv e di Soverato Web si stringono con rispetto e profondo dolore intorno alla famiglia di Francesco Garito in questo momento di immenso sofferenza, esprimendo le più sentite e sincere condoglianze. (Soverato Uno Tv)