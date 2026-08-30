Un incendio devasta un’abitazione a Santa Caterina dello Ionio: la solidarietà delle istituzioni e della comunità

Drammatico episodio a Santa Caterina dello Ionio, dove un violento incendio ha totalmente distrutto l’abitazione del cittadino Luigi De Ciutiis, noto in paese come Filippo. Un evento che ha scosso profondamente l’intera comunità locale e che ha visto l’immediata mobilitazione della macchina dei soccorsi e dell’amministrazione comunale.

Mentre le autorità competenti sono al lavoro per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica dei fatti ed accertare eventuali responsabilità, l’amministrazione comunale ha espresso una presa di posizione netta e una ferma condanna verso chiunque appicchi incendi.

Un gesto definito vile, capace di colpire al cuore le famiglie e di arrecare profondo dolore al tessuto sociale del paese.

I soccorsi e il sostegno al cittadino

​L’intervento del Comune è stato tempestivo. Sul luogo del sinistro sono giunti fin da subito il sindaco Francesco Severino, la consigliera comunale Imma Ussia, gli agenti della Polizia Locale e gli operai volontari per offrire primo supporto ed esaminare i danni. In queste ore si sta lavorando per garantire al signor De Ciutiis un tetto provvisorio, in attesa di trovare una soluzione abitativa definitiva.

Fondamentale è stato anche l’operato dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato senza sosta per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’intera area circostante.

Dall’amministrazione e da tutti i cittadini giunge infine un messaggio di vicinanza e affetto nei confronti di Luigi De Ciutiis, con la promessa che la comunità non lo lascerà solo ad affrontare le conseguenze di questa grave perdita.