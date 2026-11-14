Un libro di testo antimeloniano, e la cultura di destra

Premesso che ognuno può essere meloniano o antimeloniano oppure, come il mio caso, votare Meloni senza però esultare d’entusiasmo, e premesso che in una classe scolastica si può, anzi si deve parlare di politica sia indirettamente (esempio, Dante sosteneva l’Impero ed era contrarissimo alle ingerenze della Chiesa nelle cose dello Stato: vedasi XVI Purgatorio; e un professore lo deve dire, senza tentare di spacciare l’Alighieri per uno di centrosinistra), sia direttamente, consentendo ai ragazzi di liberamente esprimersi, purché in buon italiano, fatte queste premesse, si capisce perché un libro di testo di storia non debba essere di parte, e tanto meno scritto con il dozzinale e arrangiato stile di un volantino e da convegno femminista sul patriarcato; come un testo di geografia generale non può essere scritto da un terrapiattista negante essere il nostro pianeta uno sferoide, anzi geoide quale invece è.

Gli autori del famigerato testo Laterza non conoscono Tacito, il quale c’informa che la storia si narra “sine ira et studio”, cioè senza simpatie o antipatie; e non si narra durante, ma poi, quando “causas procul habeo”, cioè è tutto lontano nel tempo. Tacito, chi era costui?

Fatte queste premesse e tratte delle conclusioni, che fa la cultura di destra? A parte un tentativo di censura molto impacciato e inutile, diciamo che non fa niente. Io, per esempio, nei miei ormai remoti anni liceali salesiani 1965-8, e anche prima, avrei pesantemente contestato quel testo, e con fior d’argomenti.

Possibile che nessun giovanotto di destra, nessuna fanciulla di destra, abbiano alzato la mano, chiesta la parola, e criticato quel testo con annessi professori e collegio docenti e preside? Non so se è successo, certo non se ne è sentito parlare.

Eppure, numeri alla mano, il destracentro ha la maggioranza schiacciante del parlamento, e ciò a seguito dei voti del settembre 2022. E qui è d’uopo che ben si distingua, direbbe il sullodato Dante.

L’elettore di destracentro o di centrodestra (non sono sinonimi!) è, generalmente, una persona bastantemente istruita, con un titolo di studio e una professionalità rispettabili; tuttavia ha scarso interesse per la politica intesa come analisi e soluzioni particolari, e vi si accosta solo in periodo elettorale; anzi, negli ultimi tempi, manco quello. Per esempio, abbiamo recentemente votato due volte per le regionali, e a Soverato non abbiamo visto un candidato che uno fosse, non dico a tenere comizi, ma anche solo a scambiare due chiacchiere in piazza. Poi Occhiuto ha nominato, il 26 aprile scorso, una Cabina di regia della cultura, e oggi, prossimi al 26 novembre, non abbiamo notizia se tale cabina esista, e se le persone indicate siano reali o immaginarie.

Ora attenti qui. Pigliate una persona laureata, diplomata di destra, e tentate… esempio… di spiegare la questione dello Stato d’Israele e della Palestina. L’impresa è fallita in partenza, perché mai il dotto vi seguirà non dico nel racconto da Abramo alla Diaspora e alle Crociate, ma nemmeno dal sionismo ottocentesco alla fatale Dichiarazione Balfour del 1917, al vari conflitti già del 1929, 1936, e le vere guerre dal 1947 al 1956 al 1974 eccetera. Lo stesso per qualsiasi altra problematica nazionale e internazionale. A questo punto, pensa sicuramente qualcuno, perché andare a disturbare il dottore o avvocato o ragioniere Pincopalla, che poi magari si turba e non vota più? Meglio lasciarlo nella sua serena e manichea alternativa comunismo/anticomunismo. Inutile anche far notare che l’Unione Sovietica non se la ricordano più manco a Mosca, anzi soprattutto a Mosca.

Ultima e notevole riflessione: e la cultura di destra? Esistono, ve l’assicuro, dotti di alto e altissimo livello di destra, però ognuno per conto suo e facendo finta che non esista l’altro; quella che non esiste dunque è una cultura strutturata e organizzata di destra, che si esprima con gli strumenti della cultura: poesia, romanzo, teatro, cinema, canzone, arte figurativa.

Quando il centrosinistra fa ciò e altro, ebbene, siamo di fronte a goal a porta vuota perché il portiere è andato a prendersi un caffè con gli amici, e sta parlando dei fatti suoi.

Ulderico Nisticò