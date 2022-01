Un mese di scioperi dei dipendenti TIM che inizia il 10 Gennaio e termina il 9 Febbraio

Abbiamo chiamato questa campagna STRIKE FOR FUTURE ! Si tratta infatti di scioperare per il nostro futuro. Un mese di scioperi che inizia il 10 Gennaio e termina ( per ora il 9 Febbraio ). In questo lungo calendario Vi chiederemo di concentrare gli sforzi in alcune date specifiche dove costruiremo delle iniziative alle quali speriamo si possa avere la massima partecipazione possibile.

La situazione è quella che vedete tutti e tutte : Da una parte tutte le conseguenze della pandemia e le restrizioni in atto per contenerla, dall’altra gli scenari aziendali che si stanno delineando senza che i lavoratori e le lavoratrici abbiano voce in capitolo.

Pensiamo che non si possano affrontare i primi mesi del 2022 alla finestra, in attesa che si definiscano le sorti della rete, magari sperando di non fare la fine dei lavoratori e delle lavoratrici transitate in AIR ITALY oppure SPERANDO che si aprano nuove finestre per le uscite in ART 4 o in una riforma pensionistica vantaggiosa…

Oltre alla convocazione degli scioperi abbiamo lanciato un appello a tutte le Organizzazioni Sindacali Autonome presenti in azienda. Un appello alla mobilitazione. Stessa cosa faremo con tutte le RSU territoriali e nazionali di tutte le Organizzazioni sindacali vedremo cosa ne esce fuori. Per ora STRIKE FOR FUTURE ! – SCIOPERA PER IL TUO FUTURO e teniamoci liberi e libere per Gennaio…