Un mese di sport e crescita per la Zenith ASD di Badolato

Nelle ultime settimane la Zenith ASD di Badolato ha vissuto un periodo particolarmente intenso e ricco di impegni, prendendo parte a tre importanti competizioni di Taekwondo tra Puglia e Calabria e tornando a casa con risultati significativi, numerosi podi e soprattutto una crescita evidente del gruppo.

Un percorso che racconta non solo i risultati, ma anche il lavoro quotidiano svolto in palestra dal Maestro Danilo Prunestì insieme ai suoi atleti, tra sacrifici e tanta passione.

Il primo torneo, il “Kim e Liu Sud Crescere Insieme – Puglia 2026”, dedicato alle categorie Beginners, Children e Kids, si è svolto gli scorsi 25 e 26 aprile a Bari. Per alcuni bambini della Zenith si è trattato di una delle prime esperienze di combattimento in un contesto competitivo di livello, con società provenienti da diverse regioni. Sul tatami i più piccoli hanno vissuto la gara con entusiasmo e curiosità, affrontando ogni incontro con tanta voglia di fare esperienza.

Le medaglie d’oro conquistate da Renato Fiorenza, Luis Graziano Valente e Valeria Procopio e quelle di bronzo appese al collo da Francesca Vasile ed Emily Romeo nelle rispettive categorie hanno premiato il lavoro svolto. Anche Nicola Garzaniti e Vincenzo Romeo, pur non essendo riusciti a salire sul podio per un soffio, hanno comunque dimostrato crescita e maggiore sicurezza.

Il secondo appuntamento è arrivato a Rossano con il “Campionato Interregionale Calabria di combattimento 2026” del 2 e 3 maggio scorsi, riservato alle categorie Cadetti, Junior e Senior. Gli atleti più esperti della Zenith hanno affrontato avversari di buon livello, portando a casa risultati che confermano il percorso di crescita della società anche nelle categorie superiori.

Le prestazioni delle medaglie d’argento Iulia Harabagiu, Francesco Casadonte e Giuseppe Lamonica e quella del bronzo Antonio Vergallo, nonché le prove degli atleti Niccolò Giorgio e Daniil Palade, hanno dato continuità al cammino del gruppo.

A chiudere questo intenso ciclo di competizioni è stata, infine, la partecipazione al “Torneo regionale di combattimento” disputato al Palagallo di Catanzaro il 17 maggio, dedicato alle categorie Beginners, Children e Kids.

Una giornata ricca di emozioni ha regalato alla società badolatese un risultato straordinario: cinque medaglie d’oro, cinque d’argento e otto di bronzo. Prestazioni brillanti e combattimenti affrontati con sicurezza hanno permesso a Martina Giorgio, Nicola Garzaniti, Mael Antonio Carioti, Luis Graziano Valente e Matilde Pultrone di conquistare con l’oro il gradino più alto del podio.

Ottime prove anche per Francesca Vasile, Emily Romeo, Giuseppe Guarna, Dario Caminiti e Valeria Procopio, che hanno ottenuto le medaglie d’argento al termine di finali combattute con grande determinazione. I bronzi conquistati poi da Marco Pittello, Leo Caminiti, Vincenzo Gualtieri, Renato Fiorenza, Antonio Criniti, Vittorio Pio Gallelli, Michael Errigo e Vincenzo Romeo hanno completato una giornata estremamente positiva per tutto il team. Grande soddisfazione anche per gli atleti Nicolas Varano ed Antonio Gallelli che, pur non riuscendo a conquistare il podio, hanno affrontato gli incontri con coraggio ed impegno.

Nelle varie competizioni, sugli spalti i genitori hanno seguito i ragazzi con applausi e tifo costante, rendendo ogni gara ancora più partecipata e coinvolgente.

“Allenare questi ragazzi è una gioia – racconta il Maestro Danilo Prunestì – perché gara dopo gara li vedo crescere, acquistare fiducia e affrontare ogni difficoltà con sempre maggiore maturità. Dietro ogni medaglia ci sono allenamenti costanti, piccoli sacrifici quotidiani e tanta voglia di migliorarsi”.

“Il bello dello sport – continua il Maestro – non è soltanto vincere, ma imparare a mettersi alla prova, rispettare gli avversari e crescere attraverso ogni esperienza vissuta sul tatami”.

Le tre manifestazioni hanno confermato la Zenith ASD come una realtà sempre più attiva e apprezzata nel panorama sportivo giovanile, capace di unire disciplina, divertimento e crescita personale, diventando un importante punto di riferimento per ragazzi e famiglie del territorio di Badolato. Alla fine di questo ultimo intenso mese resta l’immagine di una società in crescita, che attraverso le competizioni costruisce esperienza, coesione e futuro, portando avanti un lavoro che va ben oltre il risultato sportivo.