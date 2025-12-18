Un Natale di speranza e vicinanza: Universo Minori e Azione Cattolica di Sersale accanto ai giovani detenuti

In un tempo in cui la solidarietà si traduce in gesti concreti e carichi di significato, l’associazione Universo Minori e l’Azione Cattolica parrocchiale di Sersale hanno aderito con profonda convinzione all’iniziativa “Adotta un carcerato”, un progetto di umanità e attenzione verso chi vive la detenzione, spesso nel silenzio e nell’isolamento.

In occasione del Santo Natale, periodo che richiama i valori della fraternità, della misericordia e della rinascita, le due realtà associative hanno voluto testimoniare la loro vicinanza ai giovani detenuti dell’Istituto Penale per i Minorenni “Silvio Paternostro”, donando coperte, asciugamani e prodotti per l’igiene personale, beni semplici ma essenziali, capaci di restituire dignità e calore umano.

Per l’associazione Universo Minori era presente la presidente, l’Avvocato e criminologa Rita Tulelli, da sempre impegnata nella tutela dei diritti dei minori e nella promozione di percorsi di inclusione e recupero.

A rappresentare l’Azione Cattolica di Sersale erano presenti Assunta Spoto e Maurizio Capellupo, testimoni di una comunità parrocchiale attenta ai bisogni degli ultimi e pronta a farsi prossima.

Ad accogliere i rappresentanti delle associazioni è stato il vice direttore dell’Istituto il dottor Gennarino Del Re, che ha espresso sincera gratitudine per il gesto compiuto, sottolineando l’importanza di iniziative come questa, capaci di portare non solo un aiuto materiale, ma soprattutto un messaggio di attenzione, rispetto e speranza.

Il dono natalizio si è trasformato così in un segno concreto di vicinanza, un abbraccio simbolico rivolto a ragazzi che stanno affrontando un percorso difficile, ricordando loro che non sono soli e che la comunità esterna non li ha dimenticati.

In un luogo dove il tempo sembra spesso sospeso, questo gesto ha acceso una luce di speranza, riaffermando che il Natale è anche e soprattutto farsi prossimo, riconoscere l’umanità dell’altro e credere nella possibilità di cambiamento e riscatto. Un piccolo grande segno che parla di amore, responsabilità e futuro.