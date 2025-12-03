Un Natale più sereno a Soverato: al via i buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Il Comune di Soverato si prepara a offrire un aiuto concreto ai suoi cittadini più vulnerabili in vista delle prossime festività natalizie.

È stato indetto, infatti, un Avviso Pubblico per la concessione di buoni spesa destinati ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale. L’iniziativa mira a garantire un Natale dignitoso a tutti, facilitando l’acquisto di generi di prima necessità.

Cosa si può acquistare con i buoni spesa?

​I buoni spesa erogati potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di:

​Generi alimentari

​Prodotti di prima necessità

​Farmaci (su prescrizione medica)

​Un’attenzione particolare è stata posta sulla validità dell’iniziativa, che è limitata alle attività commerciali e alle Farmacie situate all’interno del Comune di Soverato che hanno precedentemente aderito all’avviso.

Questo meccanismo non solo aiuta le famiglie, ma fornisce anche un sostegno indiretto al commercio locale.

Scadenza imminente e Modalità di presentazione

​I beneficiari avranno tempo fino al 31 gennaio 2026 per spendere i buoni ricevuti.

​Per poter accedere al beneficio, gli interessati dovranno presentare la propria istanza debitamente compilata, sottoscritta e corredata della documentazione richiesta.

È fondamentale rispettare la stretta scadenza fissata:

​Termine Ultimo: entro le ore 12:00 di giovedì 12 dicembre 2025.

​L’unica modalità di presentazione accettata è il deposito diretto presso l’Ufficio Protocollo del Comune, situato in piazza Maria Ausiliatrice, 8.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini in possesso dei requisiti a non perdere l’occasione e a presentare la domanda entro il termine stabilito per poter usufruire di questo importante sostegno in un periodo dell’anno particolarmente oneroso per le finanze familiari.