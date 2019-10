Un “numero primo” del Siciliani di Catanzaro all’UMG

Lunedì 21 ottobre inizieranno le lezioni per gli studenti del 1° anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e con esse comincerà l’avventura universitaria di Maria Cristina Giulino, che lo scorso luglio ha concluso in maniera eccellente il suo percorso scolastico frequentando la classe 5F del Liceo “Siciliani”.

Maria Cristina è entrata al corso di Medicina da “numero primo”, piazzandosi al primo posto della graduatoria degli ammessi all’UMG di Catanzaro e al 71° posto a livello nazionale su 61.000 partecipanti ai test.

La Dirigente Scolastica del “Siciliani”, prof.ssa Francesca Bianco, orgogliosa del risultato ottenuto, ha rivolto un plauso al corpo docenti che ha contribuito alla formazione e alla eccellente preparazione dell’allieva.

A Maria Cristina, eccellenza della scuola calabrese e del “Siciliani”, le più vive congratulazioni, nell’attesa di future e importanti sfide che saprà affrontare con impegno e competenza tra le corsie del Policlinico e in camice bianco.