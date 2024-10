Un orso bruno ha attaccato e ucciso un uomo di 55 anni in Slovacchia

L’uomo che era accompagnato da un’altra persona stava raccogliendo funghi. L’incidente è avvenuto in una zona forestale vicino al villaggio di Hybe.

Un uomo di 55 anni che stava raccogliendo funghi in una zona forestale vicino al villaggio di Hybe, che era accompagnato da un’altra persona, è stato attaccato da un orso bruno.

Lo riferisce un portavoce della polizia intervistato sabato dai media slovacchi Sme. Un elicottero di soccorso è riuscito a localizzare l’uomo gravemente ferito dall’animale in una zona collinare.

Un soccorritore è stato calato su di lui utilizzando un argano. “L’orso ha però colpito una delle arterie principali degli arti inferiori dell’uomo, provocandogli una grave emorragia e un arresto cardiaco”, si legge nel rapporto di emergenza.

Questa, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è la seconda morte causata da un orso in Slovacchia negli ultimi anni.

L’ultimo incidente del genere risale al 2021, sempre nella regione di Liptov, nell’est del Paese. Si stima che in Slovacchia ci siano circa 1.300 orsi bruni.

Vivono principalmente in montagne o fitte foreste. Le autorità hanno recentemente autorizzato l’uccisione di decine di questi ursidi perché non temono più gli esseri umani o perché sono diventati una minaccia per la vita, la salute e le proprietà della gente del posto.