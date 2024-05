“Un pasto acquistato un pasto donato”: L’iniziativa a favore della Mensa della Fraternità della Parrocchia San Pio X di Catanzaro

“Un pasto acquistato un pasto donato”: è l’iniziativa lanciata da Il Piatto Giusto Lab & Store di Valentina Amato. Per tutto il mese di giugno, il laboratorio, sito in via Lucrezia della Valle, che sforna quotidianamente pane, pizza, torte, biscotti e deliziosi piatti da gustare a pranzo e cena, propone un gesto di grande solidarietà.

Per ogni pasto acquistato, un pasto verrà donato alla Mensa della Fraternità della Parrocchia San Pio X di Catanzaro.

“Un piccolo ma significativo gesto – afferma Amato – L’idea che qualcuno di meno fortunato possa assaggiare le leccornie preparate insieme al mio staff mi riempie di gioia. La cucina è anche questo, donare sensazioni, emozioni. Noi regaleremo sicuramente un sorriso e delle ottime pietanze grazie ai nostri clienti che hanno sempre dimostrato di avere un grande cuore.”