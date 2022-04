Un poco di polemologia

La polemologia studia la guerra, senza implicazioni di altra natura, quali ideologie e simpatie eccetera. Come fu che Napoleone andò incontro al disastro in Russia? Ma perché mosse da due idee rivelatesi sbagliatissime: che i Russi lo avrebbero accolto come liberatore, e che il piccolo esercito dello zar sarebbe stato annientato in una sola battaglia. La prima opinione sbagliata era frutto di ideologia, e si vide come andò. L’altro ragionamento, che invece era giusto, lo fece però identico anche Kutuzov, ed evitò la battaglia, attirando il nemico lontanissimo dalle sue basi, per colpirlo durante la ritirata, o piuttosto fuga.

Nel 1935-6, al contrario, il negus, mal consigliato da qualche europeo, affrontò in cinque battaglie campali l’avanzata italiana (ed eritrea, non scordiamo), subendo cinque sconfitte; mentre l’attacco abissino a Sud veniva respinto dalle truppe italiane (e somale), con rapida controffensiva.

Del tutto diverso il caso dell’attacco tedesco del 1941 all’Unione Sovietica, che fu di esercito contro esercito, e ancora fino al 1944 poteva avere esito diverso sul campo, mutando le sorti della guerra. In Vietnam anni anni 1970, gli Americani si affidarono ai bombardamenti aerei… del nulla e degli alberi; e lo stesso per i Sovietici in Afghanistan 1979, bombardando il deserto; e così accadde anche ad Americani e altri, tra cui gli Italiani fino al 2021. Sapete come finì in tutti e tre i casi.

Probabilmente, anche i generali di Putin pensavano di risolvere la guerra con una sola grande battaglia tra due eserciti schierati, in cui le truppe russe dovevano risultare superiori. Questo non è avvenuto, e per la coraggiosa e corale difesa ucraina; e per la vastità e disomogeneità del territorio, che costringe i Russi a disperdere le truppe; e, a quanto trapela, per alcuni elementi di debolezza degli attaccanti. La Russia, come la vecchia URSS, è avanzatissima in alcuni settori di grande industria, ma è il contrario per l’industria leggera e di precisione; e si dice che molti carri russi siano fermi per mancanza di pezzi di ricambio… alcuni dei quali d’importazione dall’estero. Quanto al morale dei soldati russi, anche questo pare sia discutibile. Insomma, il fattore tempo gioca contro la Russia; e così la guerra d’Ucraina può durare ancora a lungo, non avendo una sua logica. La Russia, anche se desse fondo alle sue risorse economiche ed umane (un prezzo davvero esagerato per ogni obiettivo che possa sperare), non potrebbe mai occupare l’intero Paese, grande due volte l’Italia; gli Ucraini, anche se animosi e se sono riforniti di armi occidentali, non possono fare altro che respingere gli attacchi tattici, mai contrattaccare in modo decisivo.

Concludo con l’immancabile paragone classico: la Guerra di Troia. Come la narra l’Iliade, poteva durare altri non dieci ma cento anni: i Greci erano molto più forti in campo aperto; Troia era cinta di mura imprendibili, e ai Greci non passava per la mente un attacco diretto. Miti posteriori si dovettero inventare il cavallo.

In Ucraina, cavalli di legno non ce ne sono. Serve una soluzione politica: ma questo esula dalla polemologia in senso stretto; e ne parleremo un’altra volta.

Il polemologo, qui, deve giungere alla riflessione che, con tutte le armi fantascientifiche che ci sono in giro, la guerra, alla fine, viene sempre decisa dalla fanteria, la “regina delle battaglie”.

Ulderico Nisticò