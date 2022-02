Un pollo ha cercato di entrare nel Pentagono, è stato catturato in uno degli edifici più protetti del mondo

Un pollo è stato “catturato” lunedì mentre “beccava nella zona sicura del Pentagono”, uno degli edifici più protetti del mondo. Lo ha annunciato un’organizzazione per i diritti degli animali.

La Arlington Animal Welfare League è stata chiamata a prelevare la gallina e a restituirla a un pollaio, ha detto l’organizzazione sul suo account Facebook. Anche il quotidiano Military Times ha riferito dell’intrusione dell’uccello.

“Si è persa cercando di attraversare la strada? O è una spia in missione per rubare segreti di stato? Al momento tiene la bocca chiusa”, pone ironicamente questa pubblicazione specializzata in affari militari.

I cybercitizen, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno suggerito di soprannominare la gallina “Ethel Rosenberg”, la famosa americana arrestata e giustiziata per spionaggio per conto dell’Unione Sovietica negli anni ’50.