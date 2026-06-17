​Un Posto al Sole sbarca in Calabria: la storica soap di Rai 3 sceglie la Sila e il Tirreno per le riprese estive

Grande sorpresa per i milioni di telespettatori di Un Posto al Sole. La storica e amatissima soap opera di Rai 3, ambientata nella splendida cornice di Palazzo Palladini a Napoli, si prepara a trasferirsi temporaneamente in Calabria in vista della stagione estiva.

Alcuni dei protagonisti più amati della fiction lasceranno infatti il golfo di Napoli per concedersi una parentesi di vacanza (e di riprese) tra le bellezze paesaggistiche calabresi.

​Dalla Sila alle perle del Tirreno: le location del set

​Le troupe della Rai si sposteranno nei prossimi mesi per catturare l’essenza di un territorio ricco di contrasti e fascino. Le scene vedranno i protagonisti muoversi tra i paesaggi incontaminati dei monti della Sila, polmone verde della regione, per poi scendere verso la costa e toccare alcune delle località balneari più iconiche del Tirreno cosentino: Scalea, Praia a Mare e San Nicola Arcella, celebre per lo spettacolare Arco Magno.

​Non si tratterà di semplici sfondi, ma di veri e propri palcoscenici in cui si intrecceranno le vicende dei personaggi, portando sul piccolo schermo la luce, i colori e l’accoglienza tipici di questa terra.

​Una strategia di promozione turistica firmata Rai e Regione

​L’operazione non è casuale, ma nasce da una convenzione strategica siglata tra la Regione Calabria (attraverso il Dipartimento Turismo), la Fondazione Calabria Film Commission e Rai Com.

​L’obiettivo dell’accordo è chiaro: sfruttare la straordinaria popolarità di Un Posto al Sole – che da oltre vent’anni tiene incollati alla TV generazioni di italiani – come volano per la valorizzazione del patrimonio naturalistico, artistico e culturale calabrese.

​“L’intento è quello di promuovere il territorio in modo organico e moderno”, fanno sapere i promotori dell’iniziativa.

​Il progetto non si fermerà alla soap opera: la convenzione prevede infatti un pacchetto più ampio di passaggi televisivi che includerà clip dedicate, spot pubblicitari e apparizioni mirate all’interno di diversi programmi del palinsesto Rai.

​L’effetto “Cineturismo”

​Per la Calabria si tratta di un’importante opportunità di visibilità. Il cineturismo (il fenomeno che spinge i telespettatori a visitare i luoghi visti in TV) ha già dimostrato la sua efficacia in passato per molte altre regioni italiane. Vedere i propri beniamini passeggiare sulle spiagge di Praia a Mare o tra i boschi silani potrebbe spingere molti italiani a scegliere la Calabria come meta per le proprie vacanze estive.

​I fan della soap sono già avvisati: quest’estate le trame e gli amori di Un Posto al Sole avranno il profumo del mare e della terra calabrese.