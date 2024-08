Un ricco calendario di concerti per la X edizione di Bacchanalia a Tiriolo

Il 16 e 17 agosto tra i protagonisti Enzo Avitabile, Peppe Voltarelli, Gioman & Killacat Live Show feat Mujina Crew & The Mad Ones

Cultura, musica, enogastronomia, percorsi alla scoperta del territorio in onore del dio del vino. “Bacchanalia, 2200 anni dopo” è pronta a festeggiare la sua decima edizione a Tiriolo con un ricco programma che venerdì 16 e sabato 17 agosto accenderà nuovamente l’estate calabrese. La macchina organizzativa è curata dalla Pro Loco Tiriolo “Terra dei Feaci”, dall’Associazione Culturale Musicale “Chiave di SOL”, che firma la direzione artistica, e dall’Associazione Culturale “Teura” impegnati insieme a promuovere un cartellone in grado di coniugare il divertimento con lo spettacolo, la riflessione culturale con la sensibilizzazione sociale, contribuendo a valorizzare la conoscenza di Tiriolo e delle sue radici identitarie.

Per il decimo compleanno, accanto all’immancabile Corteo nuziale itinerante di Bacco & Arianna che richiama i culti dionisiaci, la manifestazione proporrà diversi altri appuntamenti e un calendario musicale per tutti i gusti, con una particolare attenzione alle tradizioni popolari, rigorosamente ad ingresso gratuito.

Si parte venerdì 16 agosto, alle ore 20, nella nuova location di Piazza Sant’Angelo con Januaria Carito, cantautrice ed interprete catanzarese d’adozione spagnola. Dalle 21 in Piazza Seggio si esibirà il Tarab Ensemble, trio di voci e percussioni al femminile composto da Federica Greco, Alessandra Colucci e Serena Lionetto, che si muove intorno alla World Music. Seguirà il progetto artistico di matrice africana a cura di Moussa Ndao – Djembe & Doundoun, Boto Sissoko – Kora e Fabio Tropea – Batteria. Alle 23, sul palco di Piazza Italia, sarà la volta di Gioman & Killacat Live Show feat Mujina Crew & The Mad Ones (Dancehall Queen): l’incontro musicale tra artisti e gruppi icone che, da tanti anni, continuano a esportare il reggae calabrese al centro del movimento dancehall nazionale.

Sabato 17 agosto un intenso programma musicale proporrà in Piazza Seggio, alle 20.30, il concerto di Peppe Voltarelli: fondatore, voce e leader de Il parto delle nuvole pesanti, band di culto del nuovo folk italiano, da solista si è aggiudicato tre volte la Targa Tenco e con il suo ultimo lavoro, il disco “La grande corsa verso Lupionòpolis”, si è posizionato al secondo posto nella classifica finale del Premio Tenco nella categoria miglior album in dialetto. Sul palco di Piazza Italia, alle 22.30, salirà per il gran finale Enzo Avitabile, l’artista italiano simbolo della contaminazione tra generi e che ha fatto della contaminazione di stili e linguaggi il proprio credo, riuscendo ad abbattere ogni confine. Nella ricerca di un suono inedito, non solamente originale ma vitale ed essenziale, Avitabile ha condiviso il palco con artisti pop e rock di tutto il mondo, lavorando sempre per dare nuova linfa alle proprie radici. La sua presenza sarà anche simbolo di un impegno sociale, portato avanti da ambasciatore Unicef e Amnesty International, che ben si sposa con la mission culturale dell’evento di Tiriolo.