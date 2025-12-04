Un ricco calendario di eventi per “Natale a Davoli”

Il Comune di Davoli, in collaborazione con associazioni, comitati di quartiere e realtà del territorio, ha presentato il programma ufficiale di “Natale a Davoli”, il calendario che dall’8 dicembre al 4 gennaio accompagnerà residenti e visitatori con una serie di appuntamenti dedicati a cultura, solidarietà e tradizioni popolari.

Le iniziative prenderanno il via l’8 dicembre alle 18:00, in piazzale Chiesa San Roberto Bellarmino, con “La Festa delle Elementine della Magia”, evento inaugurale che prevede la consegna delle letterine nella casetta di Babbo Natale e attività per i più piccoli curate dal Comitato San Roberto Bellarmino.

Dal 10 dicembre spazio alla solidarietà: il Comune distribuirà un dolce tipico natalizio agli over 75 nell’ambito dell’iniziativa “Un dolce abbraccio”.

Sul fronte culturale, il 14 dicembre, alle 10:00, la Biblioteca Comunale ospiterà “Natale di parole”, incontro di letture per bambini dedicato al legame tra Davoli e l’Ucraina.

Presepi di quartiere al centro del programma

Uno dei pilastri della programmazione resta la tradizione dei presepi. Dal 18 dicembre saranno visitabili i presepi realizzati nei diversi quartieri, grazie anche a una mappa virtuale predisposta dai volontari.

Il 19 dicembre verrà inaugurato il presepe del quartiere Piano di Bella, mentre il 20 dicembre toccherà a quello di via Kennedy–zona Rotella, seguito dalla benedizione del presepe della Repubblica di Anacadi.

Mercatini, laboratori ed escursioni

Il 18 dicembre Babbo Natale visiterà le scuole di Davoli in un appuntamento dedicato ai bambini.

Il 21 dicembre il centro storico ospiterà “Davoli Christmas”, giornata con mercatini, esposizioni artistiche e laboratori creativi, mentre in via C.A. Dalla Chiesa si svolgerà il Mercatino delle Pulci.

Nella stessa giornata, alle 8:00, l’Associazione Enduro Estrema organizzerà un trekking sotto il titolo “Sentieri di Natale”.

Celebrazioni religiose e momenti comunitari

Il 20 dicembre, a mezzogiorno, il Centro Polivalente della Cultura accoglierà la Messa di Natale, seguita da un momento conviviale promosso dal Comune e dalle associazioni locali.

Il 22 dicembre alle 17:00 è atteso l’arrivo di Babbo Natale a Davoli Marina, con giochi e dolci per i bambini, mentre il 23 dicembre alle 16:30 è in programma l’inaugurazione del ponte sotto il centro storico.

Musica popolare e chiusura con la Befana

Il 28 dicembre alle 16:00 spazio alla musica popolare con “Canzuni d’amuri e dispetto”, a cura dell’Associazione Musicale con il gruppo “Davoli Borgo”.

Il programma si chiuderà il 4 gennaio, alle 16:00 in piazza Nicholas Green, con “Aspettando la Befana”, evento che prevede animazione e distribuzione di dolci ai più piccoli.

Con un cartellone che intreccia cultura, tradizione religiosa, iniziative dedicate alle famiglie e momenti di socialità, “Natale a Davoli” si conferma una delle manifestazioni più partecipate del territorio, valorizzata dal contributo congiunto di enti, associazioni e cittadini.