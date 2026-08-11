Un riconoscimento per l’impegno a tutela dell’ambiente e del territorio calabrese

All’Assessore Regionale Antonio Montuoro

Gentile Assessore,

in qualità di Consigliere Comunale di minoranza del Comune di Petrizzi ed esponente di Fratelli d’Italia, sento il dovere istituzionale e personale di rivolgerLe un sincero ringraziamento per l’impegno, la determinazione e la serietà con cui sta affrontando le importanti responsabilità legate alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio della nostra Calabria.

In un momento storico nel quale la tutela ambientale rappresenta una delle principali sfide per le istituzioni, amministrare significa assumersi responsabilità, affrontare problematiche spesso complesse e prendere decisioni nell’interesse delle comunità e delle generazioni future.

Il lavoro svolto in questo ambito merita, a mio avviso, di essere riconosciuto pubblicamente, soprattutto quando è orientato alla protezione del territorio, alla prevenzione delle criticità ambientali e alla valorizzazione delle straordinarie risorse naturali della Calabria.

La nostra Regione possiede un patrimonio ambientale unico, fatto di coste, montagne, boschi, aree rurali e paesaggi di inestimabile valore. Salvaguardarlo non significa soltanto proteggere la natura, ma significa difendere la nostra identità, sostenere lo sviluppo dei territori e creare le condizioni affinché le nuove generazioni possano vivere e costruire il proprio futuro nella nostra terra.

Come amministratore comunale, ritengo che il rapporto tra Regione e Comuni debba essere sempre più forte e concreto. I sindaci, i consiglieri comunali e gli amministratori locali sono quotidianamente a contatto con le esigenze dei cittadini e conoscono da vicino le difficoltà e le potenzialità dei propri territori. Per questo motivo, considero fondamentale un dialogo costante tra le istituzioni regionali e quelle locali.

Pur svolgendo il mio ruolo dai banchi della minoranza, ho sempre ritenuto che, quando si tratta del bene della comunità e della salvaguardia del nostro territorio, debbano prevalere l’interesse pubblico e la responsabilità istituzionale rispetto alle appartenenze politiche.

È proprio per questo che desidero riconoscere il valore del Suo lavoro e rivolgerLe il mio personale apprezzamento e ringraziamento per l’impegno che sta dedicando alla Calabria.

La buona politica si misura anche attraverso la capacità di lasciare un territorio migliore di come lo si è trovato.

La tutela dell’ambiente, la valorizzazione delle risorse locali e la difesa della qualità della vita dei cittadini devono rappresentare obiettivi comuni, sui quali costruire una Calabria più forte, più consapevole e più rispettosa del proprio straordinario patrimonio.

Con l’auspicio che questo impegno possa proseguire con la stessa determinazione e che possa rafforzarsi sempre più la collaborazione tra le istituzioni regionali e le realtà comunali, Le rinnovo la mia sincera gratitudine.

Con stima e cordialità.

Antonio Provenzale

Consigliere Comunale di minoranza – Comune di Petrizzi

Esponente di Fratelli d’Italia