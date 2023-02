“Un sasso per un sorriso”, l’iniziativa di un’artista lametina

“Sono felice, amica mia, di averti regalato un sorriso”. Bastano delle semplici parole per esprimere tenerezza verso chi ci sta vicino, A pensarla così è Daniela Pulieri, artista di origini lametine, la quale, aderendo all’iniziativa internazionale “Un sasso per un sorriso” ha pensato bene di dipingere delle pietre, con vari soggetti e colori variopinti, e di sparpagliarle lungo alcune vie della città, in dono per i passanti che avessero la fortuna di trovarle sul loro cammino.

Ad aver avvistato in lontananza un simpatico gattino raggomitolato su un sasso dipinto dalla Pulieri è stata anche la scrittrice Antonietta Vincenzo, molto cara all’artista, con cui condivide volentieri momenti spensierati e anche gioie professionali.

Come la recente pubblicazione del libro di poesie, scritte da Daniela, dal titolo “Da cuore a cuore”, presentato a gennaio nella galleria di Corso Nicotera, dalla responsabile dell’associazione “Per te”, Caterina Nero, e dalla presidente dell’associazione culturale “Altrove”, Anna Cardamone.

E il cuore di Daniela, oggi, si è rivolto a tutti gli amici sui cui passi ha voluto lasciare dei segni di affetto sotto forma di sassi dipinti a mano. Gatti, coccinelle, fiori, barchette. Daniela Pulieri si definisce “una piccola artigiana con un grande sogno nel cuore, quello di riempire la vita di ogni bel colore”.

Un sogno che Daniela ha realizzato grazie alla sua passione per il disegno. “Mi è sempre piaciuto disegnare sin da piccola – racconta- e a scuola l’arte era una delle mie materie preferite. Disegnavo e disegno ancora ovunque, anche sulla sabbia quando vado al mare. È più forte di me, non riesco a trattenermi dal disegnare. Ho avuto la fortuna di ricevere questo dono, ma per le mie tante paure non scelsi il Liceo Artistico quando avrei dovuto decidere a quale scuola superiore iscrivermi.

“Ho iniziato a disegnare sui sassi- racconta- colorando con pennarelli acrilici e lucidando e fissando i colori con uno spray acrilico trasparente. Con il tempo ho sperimentato altri materiali sui quali sbizzarrire la mia fantasia, come legno, stoffa e mattonelle, creando nel giro di due anni parecchie cose diverse, essendo anche soddisfatta del mio lavoro che svolgo con passione ma con difficoltà e sacrificio. I colori vivaci mi piacciono tantissimo perché mettono allegria e per questo ho chiamato le mie creazioni “Un mondo a colori”.

Stavolta, Daniela ha voluto lasciare le sue pietre artistiche sulle strade di Lamezia. Un pensiero delicato, ispirato ad un’invenzione di Heidi Aellig, marchigiana di adozione, divenuta virale in piena pandemia, quando l’artista svizzera ebbe l’originale idea di dipingere delle pietre e abbandonarle negli angoli (non troppo nascosti) della propria città perché fossero trovati da qualcuno, regalandogli un sorriso, e, magari, postati in rete a formare un bel gruppo social.

Così fu, ma non avrebbe mai immaginato, Heidi, che i membri del gruppo “Un sasso per un sorriso” da poche decine sarebbero diventati oltre 190 mila. I sassi dei sorrisi hanno varcato ben presto i confini provinciali, poi regionali, fino a diventare un caso nazionale, portando un po’ di leggerezza in un momento difficile.