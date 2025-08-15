Un “Sole che mai tramonta”: a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio si parla di mafia, memoria e speranza

Il 16 agosto, alle ore 21:30, Piazza Duca degli Abruzzi a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio ospiterà un importante appuntamento culturale e civile: la presentazione del libro “Un sole che mai tramonta” di Annamaria Frustaci.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’UNPLI Calabria, vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo della giustizia e del giornalismo, in un dialogo che promette di essere profondo e toccante.

​L’autrice, la dott.ssa Annamaria Frustaci, Sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, presenterà la sua opera, che offre uno sguardo intimo e coraggioso sulla storia di Nadia e della sua famiglia, vittime innocenti della mafia.

Il libro, edito da Mondadori nella collana “contemporanea”, non è solo una cronaca di dolore, ma un inno alla resilienza, alla memoria e alla speranza che, come recita il titolo, “mai tramonta”.

​

A dialogare con l’autrice saranno due ospiti d’eccezione. A moderare l’incontro sarà la giornalista Kassandra Porcini, che guiderà la discussione tra le pagine del libro e le riflessioni che ne scaturiscono.

Un contributo particolarmente significativo arriverà da remoto: Luigi Dainelli, Presidente dell’Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili. La sua testimonianza, carica di memoria e impegno, arricchirà il dibattito, legando la storia raccontata nel libro a una delle pagine più tragiche della storia recente del nostro Paese.

​

La serata si preannuncia come un’occasione preziosa per la comunità di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio e dei territori limitrofi per riflettere sui temi della legalità, della lotta alla criminalità organizzata e del sostegno alle vittime. La scelta di presentare un libro così significativo in una piazza pubblica testimonia la volontà di portare questi temi al centro del dibattito sociale, rendendoli accessibili a tutti.

La presenza di un magistrato antimafia come Annamaria Frustaci e del presidente di un’associazione di familiari di vittime come Luigi Dainelli, rappresenta un segnale forte e chiaro: la battaglia per la giustizia e la verità non si ferma, e la memoria delle vittime innocenti è il faro che guida il cammino verso un futuro migliore.

​

L’appuntamento è quindi per il 16 agosto, in una serata che si preannuncia non solo di cultura, ma di profonda riflessione civile e morale.