Un temporale impressionante: ecco la foto della “Shelf cloud”

In gergo meteorologico si chiamano shelf cloud, o anche nuvole a mensola, e rappresentano la punta avanzata di un temporale in avvicinamento, indubbiamente un momento di incontro affascinante fra l’uomo e la potenza della natura.

E in alcuni casi sono davvero impressionanti, come quella che questa mattina di domenica 19 luglio ha attraversato in lungo e in largo Botrugno in provincia di Lecce, con forti piogge e raffiche di vento.

Per il momento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non si segnalano danni. E la foto è davvero bella e spettacolare.