Un tour virtuale ad Amaroni

La via della bellezza – Amaroni in virtual tour – giunge a conclusione, dopo una serie di incontri, riprese foto/video immersive e attività di ricerca, ad opera di studenti degli istituti superiori del territorio, protagonisti del percorso di promozione del Borgo di Amaroni, Città del miele della Calabria.

Nella giornata del 5 agosto in piazza dell’emigrante, i ragazzi protagonisti del progetto hanno presentato alla cittadina le attività da loro stessi realizzate insieme all’ Associazione Terra di Mezzo di Vallefiorita, Il Comune e la Pro loco.

Il progetto, sostenuto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Calabria, ha annoverato tra i partners il Comune di Amaroni e l’’Associazione Turistica Pro Loco di Amaroni.

L’evento ha offerto un’esperienza immersiva unica, permettendo ai visitatori di passeggiare virtualmente tra le strade e i vicoli di Amaroni, ammirare la chiesa, i murales, i palazzi storici e un sentiero naturalistico intriso di biodiversità.

Grazie a video ad alta risoluzione e tour guidati interattivi, i partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza immersiva e coinvolgente attraverso l’utilizzo dei visori di realtà virtuale.

“Amaroni in Virtual Tour” ha dimostrato come la tecnologia possa essere utilizzata per promuovere il turismo e valorizzare il piccolo borgo in cui l’associazione promotrice dell’evento non ha potuto che ringraziare i giovani partecipanti, l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco e del V. Sindaco Teresa Lagrotteria, e della locale pro loco rappresentata da Francesca Pungitore.

Il progetto “Amaroni in Virtual Tour” realizzato dall’associazione Terra di Mezzo vincitrice del bando del Dipartimento politiche giovanili della Regione Calabria, è stato coordinato da Raffaele Viscomi che ne ha curato gli aspetti tecnologici e artistici mettendo a disposizione le competenze nell’uso di strumentazioni per riprese multidirezionali e per la creazione di video immersivi.

Della squadra hanno fatto parte Micaela Papa e un gruppo entusiasta di giovani di Amaroni che hanno selezionato, tradotto anche in inglese e registrato, i testi presenti nel “Tour”.

L’Amministrazione comunale di Amaroni e l’associazione Terra di Mezzo, visto il successo dell’iniziativa hanno concordato che nel mese di settembre si terrà nella sala comunale una presentazione del Virtual tour di Amaroni aperta a tutta la cittadinanza e agli operatori locali per far conoscere le potenzialità della tecnologia utilizzata con l’obiettivo di valorizzare le bellezze del territorio e di coinvolgere le nuove generazioni in questo percorso.