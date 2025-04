Un Trionfo di Passione e Talento: Ater Ballet brilla al “Danza Ionio Festival”

Soverato Domenica 6 aprile: La magia della danza, nella prima soleggiata domenica di aprile, ha riempito il teatro comunale di Soverato di emozione e entusiasmo .

Con una straordinaria partecipazione di danzatrici baby, giovanissime e juniores, l’Ater Ballet continua a dimostrare che la passione e il talento possono portare a risultati straordinari.

Il concorso, che ha riunito scuole di danza da tutta la regione, è stato un palcoscenico di talenti e creatività. Le allieve di Maria Grazia Sestito hanno presentato coreografie di modern e contemporaneo che hanno lasciato il pubblico senza fiato.

Ogni esibizione era un racconto di emozioni, espressioni e movimenti che hanno catturato l’attenzione della giuria e degli spettatori.

Le piccole ballerine, con i loro graziosi abitini e i sorrisi luminosi, hanno danzato con una grazia e una determinazione che hanno commosso tutti.

Le giovanissime, con la loro energia contagiosa, hanno portato sul palco una freschezza unica, mentre le juniores hanno mostrato una maturità artistica sorprendente, esprimendo emozioni profonde attraverso ogni passo.

Il risultato? Un trionfo senza precedenti! L’Ater Ballet ha conquistato più primi e secondi posti di tutte le altre scuole di danza partecipanti, un riconoscimento che testimonia il duro lavoro e la dedizione di tutte le allieve e dei loro insegnanti .

Oltre a Maria Grazia, Direttrice della scuola e coreografa di indiscutibile capacità, attesi gli innumerevoli premi e riconoscimenti ricevuti, sono senz’altro da lodare le insegnanti e collaboratrici Greta Diaco , I° posto con la coreografia Prism della Baby Class e Martina Raffaele che ha curato la coreografia Selah delle juniores riscuotendo un altro meritato primo posto. Un plauso al resto dello staff, Giulia Raschillà e Patrizia Procopio, per la meticolosa organizzazione.

E non è tutto: molte allieve hanno anche ricevuto borse di studio, un’opportunità preziosa per continuare a coltivare il loro sogno di diventare ballerine professioniste.

Ma oltre ai premi e ai riconoscimenti, ciò che ha reso questo concorso così speciale è stata la comunità che si è creata attorno alla danza promossa dall’Ater Ballet.

Le famiglie, gli amici e i sostenitori hanno riempito il teatro, applaudendo e incitando le ballerine con passione. L’atmosfera era carica di amore e sostegno, un vero riflesso del legame che unisce tutti coloro che fanno parte di questa meravigliosa e coinvolgente scuola.

Con questo trionfo dunque, le allieve dell’Ater Ballet non solo continuano a coltivare e dimostrare il loro talento, ma sicuramente ispirano altre giovani danzatrici a seguire i loro sogni. Perché la danza è un viaggio, e ogni passo è un’opportunità per esprimere se stesse e scoprire il proprio potenziale.

Adesso, mentre le luci si spengono sul palco di questo concorso, il lavoro per Maria Grazia Sestito , il suo staff e le sue allieve continua per il consueto strepitoso appuntamento del saggio di fine anno a cui Soverato e comprensorio non può mancare!

Al prossimo trionfo!

Marica Pirelli