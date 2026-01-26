Un viaggio nel cuore della Calabria: a Soverato la presentazione del libro di Luigina La Rizza

La cultura torna protagonista nel cuore della cittadina ionica. Nell’ambito delle attività del XXXI Anno Accademico (2025/2026) della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro”, si terrà un appuntamento letterario di grande richiamo per la comunità locale e per tutti gli amanti del territorio.

L’evento

Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 18:00, la prestigiosa Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato ospiterà la presentazione ufficiale dell’opera letteraria: “La mia Calabria. Viaggio no stop nel profondo Sud”. Il libro, scritto da Luigina La Rizza, promette di essere un’immersione autentica e appassionata tra le bellezze, le contraddizioni e l’essenza più profonda di una terra che non smette mai di farsi scoprire.

Il dibattito

Ad arricchire l’incontro sarà la presenza di Mariateresa Aiello, fondatrice di MiA Calabria (Cultura, Esperienza, Educazione), che dialogherà con l’autrice. Il confronto si preannuncia come un’occasione preziosa per riflettere sull’identità calabrese e sulle prospettive culturali di una regione che cerca costantemente il riscatto attraverso la narrazione e la memoria.

Un invito alla cittadinanza

L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Soverato, sottolinea ancora una volta il ruolo centrale dell’Università Popolare “Magno Aurelio Cassiodoro” come presidio culturale attivo e propositivo. La serata è aperta a tutti: la cittadinanza è invitata a partecipare per condividere un momento di riflessione comune sulle radici e il futuro del “profondo Sud”.

In sintesi: