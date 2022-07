Una caotica domenica pomeriggio di luglio a Soverato

Domenica pomeriggio/sera e già l’inciviltà la fa da padrone a Soverato. Le macchine infatti parcheggiate su ambo i lati su via della galleria creano una situazione di pericolo o comunque intralcio per eventuali mezzi di soccorso chiamati a intervenire all’interno di Soverato.

Le macchine parcheggiate allegramente subito dopo il passaggio a livello a salire, anche in questo caso secondo me, restringendo la carreggiata e potendo creare eventuali pericoli. Ho notato con fastidio che nessuna di queste auto aveva la multa sul parabrezza!!! Certo, perché i vigili sono solo quattro ed è normale che non possono essere sempre in giro!

Mi domando allora, come si può dire che bisogna attrarre gente se prima non si programma e pianifica per tempo, il necessario controllo del territorio da parte della polizia municipale? (non per colpa loro chiaramente) Com’è possibile che quest’anno non si vedano vigili ausiliari per i mesi estivi?

Ma il sindaco e gli amministratori hanno fatto un giro la domenica pomeriggio? Hanno notato la totale anarchia che la fa da padrone senza che nessuno la sanzioni?

So che moltissimi cittadini la pensano come me , per cui chiedo al signor Sindaco pubblicamente quali urgenti provvedimenti intenda adottare per rendere questa cittadina fruibile anche a famiglie o anziani? Quali urgenti misure per potenziare almeno nel periodo estivo i vigili urbani? Meritano una risposta i cittadini RESIDENTI o nemmeno quella?

MARIA LUCIA PROCOPIO