Una donna dalle mille risorse

Carmen Alba Caratozzolo, 21enne studentessa universitaria presso la facoltà di lettere moderne di Messina, una persona che vuole affermarsi non solo nel mondo del lavoro, non si capacità di non avventurarsi e mettersi in gioco in vari contesti. Veramente un modello da seguire. Talento? Fosse solo quello.

Credo sia una donna poliedrica che riesce a sviluppare e manifestare con diverse arti le sue potenzialità che superano ogni aspettativa, a renderla ancora più affascinante e anche la sua bellezza che non passa inosservata quando appare nei vari eventi. Una delle sue doti quella dello scrivere per il quale nutre il maggior interesse la vede testimone del suo primo romanzo “Respirare”. A questo si legano altre arti come il canto, la chitarra,il pianoforte e anche la passerella non si e’fatta aspettare, ultimamente e’ impegnata nello scrivere un secondo libro “Vivere” ma uno pensa come riesce a gestire il tutto ma non è tutto!

La sua corsa contro il tempo sembra non basti mai, ha fame di cultura cogliendo il meglio di tutto ciò che la circonda condividendolo con i suoi coetanei e non solo, donare quello che resta di positivo in una società scellerata senza arte né parte, però megalomane e propensa al consumismo sfrenato quando ad arricchirsi dovrebbero essere le menti e non i portafogli di pochi.Lei non resta dietro neanche con i sentimenti donna di sani valori e altruista per antonomasia, come accennavo in narrativa le novità non finiscono mai, collabora anche con Radio 104 touring e ha un progetto in corso.

Che dire, un’instancabile risorsa, anche lei lo ammette che è difficile stargli dietro ma quando ne comprendi il valore allora si che apprezzi ogni singolo e piccolo particolare come un grande puzzle, ogni pezzo è necessario per completare l’opera e vi assicuro che Carmen è sulla buona strada.

Giuseppe Ierace