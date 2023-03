Una donna trova il marito mummificato in un armadio nella sua camera da letto, otto mesi dopo la sua scomparsa

Una donna dello stato americano dell’Illinois ha trovato il corpo del marito in un armadio, quasi otto mesi dopo la sua scomparsa. Fu solo quando cercò le decorazioni per l’albero di Natale che scoprì il corpo mummificato di suo marito. Richard Maedge, 53 anni, è scomparso il 27 aprile 2022 dopo aver chiamato sua moglie Jennifer per dirle che avrebbe lasciato il lavoro in anticipo.

Quando è arrivata a casa loro a Troy, ha trovato la sua macchina parcheggiata con dentro le chiavi e il portafogli, ma lui non si trovava da nessuna parte. Ha immediatamente denunciato la sua scomparsa, ma una perquisizione della polizia non ha portato a nulla. L’11 dicembre, Jennifer è andata a prendere le decorazioni natalizie da un armadio.

Fu allora che fece la macabra scoperta: trovò lì il corpo del marito defunto. Il cadavere si era decomposto al punto da essere mummificato. L’armadio, di difficile accesso nella sua camera da letto, veniva usato raramente. Jennifer, i suoi vicini e persino la polizia hanno segnalato per mesi un cattivo odore proveniente dalla casa.

Hanno concluso che potrebbe essere fogna. Secondo la polizia, Richard e Jennifer soffrivano di accaparramento, vale a dire che accumulavano gli oggetti in modo eccessivo. Ciò ha complicato la ricerca dell’uomo all’interno della casa. Richard si è suicidato, secondo i risultati dell’autopsia.

La famiglia del defunto afferma che l’indagine della polizia è fallita. “Sono stati commessi errori e voglio risposte”, ha detto la sorella di Richards, Marilyn Toliver, dopo il funerale. “Se questo significa presentare una denuncia e andare fino al governatore, lo farò. Avrei dovuto farlo dall’inizio, ma sono stato convinto dalla polizia che mi ha detto che stavano facendo il loro lavoro e che lo stavano cercando”.

In risposta alle accuse della famiglia, la scorsa settimana il capo della polizia di Troy, Brent Shownes, ha reso noti tutti i passi compiuti dalla sua unità per localizzare l’uomo scomparso. Il motivo del suo suicidio, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, potrebbe essere stato il fatto che fosse impegnato in una battaglia per la custodia con un’altra sorella a causa del padre affetto da demenza, morto ad agosto.