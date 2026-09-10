Una ferita che non si rimargina: addio a Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo

La maledizione del silenzio e del dolore torna a colpire la famiglia Garofalo. Si è tolta la vita a soli 35 anni Denise, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia diventata uno dei simboli più luminosi e drammatici della lotta alla ‘ndrangheta.

La notizia, anticipata dal quotidiano Avvenire e confermata da più fonti all’ANSA, segna un tragico ed ennesimo capitolo di una storia segnata dal sangue e dall’ingiustizia.

​Il dramma si è consumato domenica scorsa. Ricoverata d’urgenza, la donna è deceduta alcuni giorni dopo in ospedale. Un destino incrociato e spietato, quello con la madre: Lea Garofalo aveva infatti la stessa identica età, 35 anni, quando nel novembre del 2009 venne brutalmente assassinata e fatta sparire a Milano su mandato dell’ex compagno e padre di Denise, Carlo Cosco.

Denise, ancora giovanissima, con straordinario coraggio non esitò a schierarsi contro la propria famiglia paterna, diventando la testimone chiave nel processo che portò all’ergastolo i responsabili della morte della madre. Il suo contributo fu fondamentale per spezzare il muro di omertà e restituire dignità alla memoria di Lea.

Negli anni successivi, Denise aveva cercato di ricostruire una vita lontano dai riflettori, costretta a vivere sotto protezione per motivi di sicurezza. Una vita spezzata e vissuta nell’ombra di una tragedia immane, la cui eredità di dolore si è rivelata, alla fine, un peso troppo grande da sopportare.