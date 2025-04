Una festa divisiva; e il Sud?

Domani 26 ci saranno alle esequie del papa mi pare 140 rappresentanti di popoli e governi e altri, la maggior parte dei quali non sono cattolici e cristiani, anzi moltissimi sono dichiaratamente atei e similia.

Facciamo due esempi: manda due parole Netanyahu che, oltre a essere di religione israelita e quindi lontanissimo dal cristianesimo, ha impiegato tre giorni per delle stentate condoglianze; e ci sarà, immagino, Emma Bonino, la quale era in ottimi rapporti con Giorgio Bergoglio, ma non credeva minimamente di star parlando con il Vicario di Cristo, Cristo cui non lei crede. Ma anche a Natale siamo tutti più buoni, anche quelli che non sanno manco Chi è nato, a Natale. Lo stesso per il 25 aprile, escluse le commemorazioni ufficiali… e nemmeno tanto.

È ovviamente ricorrenza divisiva tra antifascisti e fascisti. Da notare che questi continuarono quasi subito le loro attività politiche, fondando tranquillamente associazioni e partiti.

Il Movimento Sociale, il 26 dicembre 1946. Uscirono negli anni seguenti libri a decine di esplicita apologia del Ventennio, e ne sono piene le case degli Italiani. La XII disposizione transitoria e finale vietò ai fascisti di candidarsi… per cinque anni, e dal 1953 molti sedettero in parlamento eccetera. E posso testimoniare che nemmeno i postfascisti erano tanto d’accordo tra di loro, soprattutto a proposito di NATO.

Gli antifascisti, a loro volta, mica appaiono omogenei. Degli 80.000 (ottantamila) partigiani dichiarati tali nel dopoguerra, almeno metà erano militari fedeli al re Savoia, e che il 2 giugno ’46 avrebbero votato monarchia e non repubblica. Da notare che questi militari nei tre anni precedenti avevano fatto il loro dovere contro gli Angloamericani.

E il 25 aprile di Mattarella non è certo il 25 aprile di Togliatti, il quale voleva il comunismo e non una repubblica democratica parlamentare, che poi accettò, passando alla storia per l’amnistia a beneficio di antifascisti e fascisti.

Insomma, la cosa è molto più complessa. E dopo ottant’anni, sarebbe ora di prendere sul serio l’invito di Tacito: “sine ira et studio, quorum causas procul habeo”; il tempo trascorso, prima o poi, dovrebbe consentire di scrivere la storia senza apologia e senza condanne entrambe aprioristiche. Ci riusciremo mai?

Intanto, facciamo un riassunto dei fatti, i quali, secondo me, non sono molto noti nemmeno nelle scuole.

– Settembre 1939, inizio Seconda guerra mondiale; l’Italia si dichiara “Non belligerante”;

– 10 giugno 1940, l’Italia entra in guerra a fianco della Germania e contro Francia e Gran Bretagna; la Francia chiede l’armistizio a Germania e Italia;

– l’Italia dal giugno 1940 al settembre 1943 conduce operazioni militari in Africa Orientale e Settentrionale; Egitto; Grecia; Balcani; Russia; Mediterraneo; Atlantico…

– la guerra si allarga a Unione Sovietica, USA e Giappone;

– 25 luglio 1943, caduta del regime fascista e per crisi interna (voto del Gran Consiglio), e per intervento della monarchia, che nomina Badoglio;

– questi apre trattative segrete con gli Angloamericani; l’8 settembre è costretto a pubblicare l’armistizio; le truppe italiane nella Penisola e nei Balcani e in Francia non sono nemmeno informate;

– la Germania reagisce occupando il territorio e catturando di sorpresa i militari italiani; si formeranno gruppi armati e militari monarchici o di antifascisti;

– si assiste a una reviviscenza del fascismo, con la nascita, il 13 settembre, della Repubblica Sociale;

– le truppe germaniche si attestano per otto mesi a Cassino; nel giugno del 1944 evacuano ordinatamente Roma e l’Italia Centrale, e costituiscono la Linea Gotica;

– la Germania viene direttamente attaccata da URSS e Angloamericani;

– questi in Italia sfondano la Gotica, e occupano il Nord;

– gli avvenimenti della fine di aprile 1945 sono, per la RSI, quelli tipici di ogni crollo: mancanza di coordinamento e dissoluzione delle formazioni armate statali e di partito;

– avviene in questi frangenti l’uccisione di Mussolini, ma le molte versioni contraddittorie che circolarono e circolano non sono convincenti;

– molti fascisti vennero uccisi; moltissimi si salvarono; di qualcuno si poté sospettare, e anche del comportamento degli Angloamericani nei confronti del postfascismo: vi ricordate di Gladio? o, in vari casi, degli Inglesi da una parte e degli USA dall’altra.

Nell’aprile del 1945, la guerra nel Meridione era finita da due anni. E anche le cronache meridionali di quel periodo non sono state studiate, a cominciare dalla devastante emissione, dagli occupanti, delle Amlire del tutto false, che sconvolsero gli assetti sociali e causarono arricchimenti e impoverimenti che stiamo ancora pagando; senza scordare gli spazi lasciati alla criminalità.

Mentre grande la storia si faceva, come molto spesso, altrove, è però da ricordare che molti meridionali parteciparono alle vicende del Nord Italia e di altri luoghi. Qualcuno, lucidissimo, è ancora vivo e racconta; molti altri hanno raccontato. Non faccio nomi perché rischierei di dimenticare ingiustamente qualcuno, però ricordo quanti aderirono alla Repubblica Sociale, quanti si trovarono tra le truppe cobelligeranti del Regno, quanti parteciparono a bande partigiane.

Sarebbe un bel lavoro, magari per tesi di laurea; ma, ripeto, da sviluppare con serietà, e con verità.

Ulderico Nisticò