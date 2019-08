Una fotografia per Squillace

E’ partito un concorso fotografico il cui scopo è ricercare e valorizzare luoghi , persone e tradizioni di Squillace.

Nell’ambito della ricca programmazione estiva 2019, l’amministrazione comunale di Squillace, assessorato alla programmazione e turismo, ha inserito anche una piacevole novità: un concorso fotografico. L’iniziativa è in piena sintonia con l’impostazione dell’assessore al ramo , il sociologo Franco Caccia, il quale , sembra oramai chiaro, punta a valorizzare luoghi attraverso la partecipazione attiva delle persone, siano essi cittadini residenti e/o turisti. Ogni persona – precisa Franco Caccia- ha una personale percezione delle cose, anche rispetto a ciò che intendiamo come bello ed originale. Il concorso fotografico vuole essere , puntualizza Caccia, lo spazio ideale dove far confluire le diversità e le varietà delle rappresentazioni delle bellezze di Squillace.

Per dare adeguata valorizzazione a tali rappresentazioni, con le foto dei partecipanti al concorso, dal 21 al 31 agosto verrà allestita una mostra ed i visitatori potranno esprimere le loro preferenze contribuendo alla scelta della foto ritenuta più idonea a rappresentare l’identità e le bellezze turistiche di Squillace.

Il turista dei nostri giorni, conclude Caccia, è alla ricerca di contesti da scoprire e l’attenzione è sempre più indirizzata verso i luoghi percepiti come unici. Squillace per storia millenaria, monumenti, bellezze ambientali e paesaggistiche, costituisce una meta privilegiata ed il concorso fotografico può aiutarci nell’azioni di potenziamento nel campo della promozione turistica. Ci piacerebbe infine, conclude Caccia, che la creatività dei fotografi si soffermasse anche sulle persone, sulle narrazioni di tradizioni, artigianali, culturali e gastronomiche, che a Squillace stanno conoscendo una nuova giovinezza e contribuiscono a caratterizzare i nostri luoghi.

Gli interessati al concorso sono invitati a visionare il regolamento scaricabile sull’home page www.comune.squillace.cz.it. Le foto, rigorosamente in digitale, devono pervenire entro il 16 agosto p.v. all’indirizzo di posta elettronica: comunesquillace.turismo@gmail.com.