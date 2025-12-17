Una giornata scolastica particolare a Serra San Bruno per alunni del ”Guarasci-Calabretta” di Soverato

Il 6 novembre le classi 3AT, 4AT, 5AT e 2BAFM dell’Istituto ”Guarasci-Calabretta” di Soverato hanno partecipato alla visita guidata alla Gipsoteca “G. M. Pisani” di Serra San Bruno e al Museo della Certosa.

La Gipsoteca, situata nel centro storico del paese è un vero e proprio scrigno di bellezza che ospita l’intero laboratorio dell’artista Giuseppe Maria Pisani, addentrato nel mondo dell’Arte e della scultura fin dagli inizi degli anni Quaranta.

Nella Gipsoteca a lui dedicata si possono ammirare i gessi di tante sculture, molti dei quali sono stati trasformati in bronzo e collocati nelle piazze, chiese e cimiteri di vari città italiane ed estere.

Tra le tante opere presenti nella Gipsoteca sono da segnalare la statue raffiguranti Mattia Preti e Gioacchino da Fiore ma soprattutto la Pietà dove la Madonna si fa croce.

Da non dimenticare il busto il gesso di Antonino Calabretta realizzato per la nostra scuola nel 2007, presente in bronzo nella sede centrale del plesso e il busto di Antonello Gagini, collocato di fronte al nostro teatro comunale.

La seconda tappa della visita è stata al museo della Certosa, un percorso espositivo che offre uno sguardo completo su quello che è il luogo scelto da San Bruno e sulle peculiarità del suo ordine monastico.

Immersi tra i silenzi, i ragazzi hanno potuto addentrarsi nella quotidianità della vita dei monaci e comprendere che la conoscenza del nostro territorio è fondamentale per appropriarsi del contesto culturale in cui viviamo, ecco il motivo per il quale uscite didattiche come questa servono per integrare ciò che si studia in classe con la conoscenza diretta dell’arte e dei luoghi storici.

Così, grazie al nostro dirigente scolastico, prof. Vincenzo Gallelli, e ai nostri insegnanti, abbiamo potuto vivere una giornata scolastica diversa dal solito.