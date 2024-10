Una manovra per la vita: il Lions Catanzaro Host in prima linea per la sicurezza dei bambini

Il Lions Club Catanzaro Host è in prima linea per la sicurezza dei bambini. Il club, guidato dal presidente Pietro Maglio, ha partecipato attivamente alla XV edizione della manifestazione “Una Manovra per la Vita”, promossa dalla Società Italiana di Emergenza e Urgenza Pediatrica (SIMEUP), che si è tenuta ieri al Centro Sociale Corvo “Il Giardino delle Emozioni”.

Il Lions Club Catanzaro Host ha contribuito alla diffusione delle manovre salvavita per la disostruzione delle vie aeree e il BLSD (Basic Life Support Defibrillation), collaborando con la presidente della SIMEUP, la dottoressa Stefania Zampogna.

Sono stati coinvolti soci e istruttori che, in linea con le linee guida della SIMEUP, hanno svolto dimostrazioni pratiche su manichini, rendendo l’evento accessibile e interattivo per la popolazione. Tra i presenti all’iniziativa c’erano il sindaco Nicola Fiorita e la vice sindaco Giuseppina Iemma, che hanno enfatizzato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e società scientifiche, fondamentale per garantire una maggiore sicurezza ai nostri bambini.

Durante la manifestazione, gli istruttori hanno illustrato le manovre da eseguire in caso di soffocamento e arresto cardiaco, offrendo formazione gratuita e pratica.

“Il Lions Club Catanzaro Host e la SIMEUP condividono un obiettivo comune: diffondere cultura e conoscenza in materia di prevenzione – ha affermato il presidente Maglio. L’importanza di questa iniziativa risiede nel fatto che il soffocamento da corpo estraneo rappresenta una delle principali cause di morte nei bambini da 0 a 3 anni, un rischio che si mantiene elevato fino all’adolescenza. Gli incidenti possono verificarsi in qualsiasi contesto: a casa, a scuola o al ristorante. Per questo motivo, essere preparati è fondamentale”.

La presidente della SIMEUP, Stefania Zampogna, ha ringraziato tutti gli istruttori per la loro passione e il loro impegno, sottolineando che gli sforzi economici e umani profusi dalla SIMEUP hanno già portato a risultati tangibili nel campo della formazione.

Ha ribadito che continueranno a lavorare per diffondere la conoscenza delle manovre salvavita, affermando che l’informazione è la prima linea di difesa contro le emergenze. Alla buona riuscita della manifestazione hanno contribuito, anche il centro di ascolto “Il Galeone della Vita”, l’associazione “Padre Pio” e l’Ammi.

Il coinvolgimento del Lions Club Catanzaro Host in questa iniziativa rappresenta non solo un contributo concreto alla sicurezza dei più piccoli, ma anche un esempio di come la sinergia tra associazioni e istituzioni possa portare a risultati significativi per la comunità. L’evento di ieri è una testimonianza che, insieme, si possono fare grandi cose per il benessere e la salute dei cittadini.