Una marea umana festeggia il Capodanno con Eugenio Bennato a Soverato!

Non solo a Wellington o a Canberra, oppure a Oslo o a New York; il Capodanno 2025 è stato festeggiato alla grande anche a Soverato!

Una marea umana, calcolabile in svariate migliaia di persone, ha affollato il corso Umberto I in una serata magica e pirotecnica.

Dalle 23.00 fino al countdown di mezzanotte Antonio Tavella ha guidato le danze con professionale simpatia. Poi è toccato al Sindaco, Daniele Vacca, sancire l’arrivo della mezzanotte e, conseguentemente, del Primo Gennaio 2025!

A seguire Eugenio Bennato, accompagnato dagli ottimi Ezio Lambiase Sonia Totaro, Mujura, Francesca Del Duca, dalle Voci del Sud : Laura Cuomo, Francesco Luongo, Angelo Plaitano, Daniela Dentato, Edoardo Cartolano e, per Sponda Sud, Adele Paone, Paolo Nappi ed Andrea Saladino, è stato bravissimo nell’infiammare una notte davvero particolare.

Un sound mediterraneo tenace e suadente, degno di un “Concertone” veramente appassionante e travolgente. In particolare tanti gli applausi per l’inedito ” “Mongiana ” che non sarà mai storia né leggenda.

Il Sindaco Vacca ha elogiato le grandi sinergie con le Associazioni locali, la splendida e correttissima partecipazione della popolazione e, last but not least , il preziosissimo contributo di idee, impegno e progettualità del Vice Sindaco Lele Amoruso.

Un evento musicale sfavillante, protrattosi fino all’alba del nuovo giorno, apprezzatissimo da giovani e meno giovani; un appuntamento che sicuramente si ripeterà in futuro rendendo sempre più Città la splendida Perla dello Ionio.

Buon 2025 a tutti coloro che amano sognare e divertirsi ma che non rinunceranno mai a lottare per un futuro più giusto, più pacifico, più sostenibile e più libero!