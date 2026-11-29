Si chiama Caterina Maria Filomena Donato, ma tutti la conoscono come RinaMena. A soli 17 anni ha ideato un progetto che vuole restituire valore alle tradizioni popolari, riscoprire i ricordi di un tempo e trasformare la casa dei nonni in un luogo aperto a tutti. E intorno al suo sogno si sta stringendo un’intera contrada.

A Chiaravalle Centrale nasce un progetto speciale, destinato a riportare in vita il fascino delle tradizioni popolari e la magia dell’Epifania. Si chiama La Casa della Befana e porta la firma di una giovanissima ideatrice: Caterina Maria Filomena Donato, 17 anni, studentessa del quinto anno del Liceo Scientifico dell’Istituto Enzo Ferrari, conosciuta da tutti con il soprannome di RinaMena.

Un’iniziativa che nasce da un’idea semplice, ma ricca di significato: recuperare le tradizioni di una volta, custodire i ricordi degli anziani e creare un luogo capace di unire generazioni diverse, coinvolgendo famiglie, bambini e l’intera comunità.

La location scelta non è casuale. La Casa della Befana prenderà vita presso la casa dei nonni, in Contrada Fracuso 192, un’abitazione alla quale la famiglia è particolarmente legata e che il papà di RinaMena ha sempre chiamato «La Casa dei Tempi Belli», perché proprio lì ha trascorso alcuni degli anni più felici della sua infanzia.

Ed è proprio da quei ricordi che prende forma il progetto.

Una casa che custodisce la memoria e riaccende le tradizioni

La casa, per alcuni giorni, si trasformerà in un piccolo mondo incantato, dove ogni ambiente racconterà qualcosa: antichi mestieri, usanze popolari, personaggi della tradizione, racconti, musica e momenti di condivisione.

Non sarà soltanto una visita a una casa addobbata per le feste, ma un percorso fatto di esperienze, emozioni e piccoli rituali che rischiano di scomparire con il passare del tempo.

Tra le iniziative previste ci saranno la possibilità di scrivere la propria letterina alla Befana, bere alcune pozioni simboliche, momenti dedicati ai racconti popolari, musica tradizionale, dolci della tradizione, le immancabili cipuli e tante altre sorprese.

Il programma si svilupperà dal 1° al 6 gennaio 2027. La Casa della Befana accoglierà i visitatori tutti i giorni, a partire dalle ore 16:30 e fino a quando ci sarà gente, presso la Casa dei Nonni, in Contrada Fracuso 192, a Chiaravalle Centrale (CZ). L’ingresso sarà completamente gratuito.

Sarà un’occasione aperta a tutti, senza limiti di età e senza bisogno di inviti: basterà varcare la porta per entrare in un mondo fatto di ricordi, tradizioni, musica e convivialità.

Contrada Fracuso, una comunità che si ritrova intorno a un sogno

Ma c’è un altro aspetto che rende questa iniziativa particolarmente significativa: la partecipazione della Contrada Fracuso.

La volontà di RinaMena di far rivivere le cose di una volta ha incontrato la disponibilità e l’entusiasmo degli abitanti della contrada, che si stanno unendo attorno a questo progetto, mettendo a disposizione tempo, idee e collaborazione.

Una contrada che non vuole essere soltanto il luogo in cui si svolgerà l’iniziativa, ma una vera protagonista di questa esperienza. Un territorio fatto di persone, ricordi, legami e tradizioni, che attraverso questo progetto ha l’occasione di ritrovarsi e riscoprire il piacere di fare qualcosa insieme.

La Casa della Befana non sarà una festa dedicata soltanto ai bambini, ma a tutti: ai piccoli, che avranno un ruolo da protagonisti, agli adulti e soprattutto agli anziani, custodi di quei ricordi e di quelle usanze che RinaMena desidera riportare alla luce.

Perché rivivere queste tradizioni sarà bello anche per chi le ha già vissute. Sarà un modo per tornare indietro nel tempo, ritrovare emozioni, riconoscersi in gesti familiari e magari raccontare ai più giovani come si vivevano le feste una volta.

I bambini della contrada saranno coinvolti e avranno un ruolo importante, ma anche i nonni e gli anziani potranno sentirsi nuovamente protagonisti di un mondo che appartiene alla loro storia.

È proprio questo il valore più bello dell’iniziativa: non limitarsi a raccontare il passato, ma permettere a tutti di riviverlo insieme.

Il progetto vedrà la collaborazione della Pro Loco di Chiaravalle Centrale, della famiglia Donato e degli abitanti di Contrada Fracuso, in un lavoro condiviso che coinvolge diverse generazioni.

È la volontà di una ragazza che incontra la disponibilità di un’intera contrada. È il passato che torna a vivere grazie all’entusiasmo del presente.

Il 6 gennaio il grande sorpresone finale: arrivano i Re Magi e incontrano la Befana

Ma le sorprese non finiscono qui. Se la musica tradizionale accompagnerà e allieterà tutti e sei i giorni della manifestazione, il 6 gennaio è previsto un grande sorpresone finale, destinato a regalare un’emozione speciale a grandi e piccoli.

Ad accompagnare questo momento ci saranno i Giganti di Fabrizia, che faranno da cornice all’arrivo dei Re Magi.

E questa volta i Magi arriveranno senza oro, incenso e mirra: i doni, infatti, li hanno già consegnati a Gesù Bambino.

Ma non saranno soli. Con loro arriveranno Maria, Giuseppe e Gesù Bambino, per condurlo finalmente davanti alla Befana.

È il momento che questa vecchina aspetta da tanto tempo: poter conoscere finalmente quel Bambino che, secondo la tradizione popolare, aveva cercato dopo essersi pentita di non aver seguito i Re Magi nel loro viaggio.

La leggenda racconta infatti che i Magi, durante il loro cammino verso Betlemme, bussarono alla porta di una vecchina chiedendole indicazioni. Lei inizialmente rifiutò di aiutarli, ma in seguito si pentì e partì alla ricerca del Bambino, senza però riuscire a trovarlo.

Da allora, secondo la tradizione, gira per le case portando doni ai bambini, nella speranza di incontrarlo.

E proprio a Chiaravalle Centrale questa storia potrebbe finalmente vivere il suo momento più emozionante: la Befana incontrerà Gesù Bambino, che ha cercato per così tanto tempo.

Un finale che vuole richiamare il significato più profondo della leggenda e dell’Epifania, trasformandolo in una rappresentazione capace di coinvolgere ed emozionare il pubblico.

Una casa senza divisioni, dove tutti sono i benvenuti

Ma dietro questa iniziativa c’è un messaggio che va ben oltre la festa.

RinaMena vuole che la Casa della Befana sia davvero la casa di tutti. Un luogo senza divisioni, senza colori politici, senza inimicizie e senza distinzioni. Una porta aperta a chiunque voglia entrare, condividere un ricordo, raccontare una tradizione o semplicemente lasciarsi trasportare dalla magia.

«La casa non conosce colori politici, inimicizie o divisioni: qui le porte sono aperte a tutti, perché la magia unisce ciò che il mondo divide» è il messaggio che accompagna questa avventura.

A Chiaravalle Centrale, dunque, dal 1° gennaio non aprirà semplicemente la Casa della Befana. Aprirà una casa che vuole far incontrare il passato e il presente, i nonni e i nipoti, i ricordi e i sogni.

E Contrada Fracuso, con la sua gente, sarà parte di questa storia: una comunità che, attraverso il desiderio di una ragazza, riscopre il valore delle proprie radici e la bellezza dello stare insieme.

Perché, in fondo, alcune magie non hanno bisogno di effetti speciali: hanno bisogno di persone che credano ancora nel valore delle tradizioni, della semplicità e della condivisione.

E questa volta, a volerle far rivivere, è una ragazza di appena 17 anni. Si chiama RinaMena e ha deciso di cominciare proprio dalla casa dei suoi nonni, coinvolgendo un’intera contrada in un sogno che oggi appartiene a tutti.