Una ricerca delle radici

Si parla da anni di TURISMO DELLE RADICI; qualche centro calabrese si è organizzato, Soverato no, e, come spesso, tocca a me supplire; e, come sempre, προῖκα: procuratevi un vocabolario greco.

Ieri 8 sono venuti in visita degli amici di Padula, con al seguito degli americani di origine italiana, discendenti da matrimoni, avvenuti negli Stati Uniti, tra emigrati di Padula ed emigrati calabresi, probabilmente anche di Soverato.

E che dovevo fare, io? Ho raccontato, tramite un valido interprete, la storia di Soverato, quella vera senza bufale; e la storia dell’emigrazione nelle Americhe, così brevemente riassumendo:

la prima emigrazione, in genere definitiva, fu verso l’America Latina, in specie Argentina e Urugay e Brasile;

più difficile, tuttora, l’emigrazione negli USA, dove si andava per lavorare e tornare poi con dollari e con abiti e abitudini nuove, tali da farsi chiamare “i Mericani”; gli ospiti sono rimasti stupiti quando ho detto loro che il migrante di ritorno come prima operazione comprava “na iarda e terra”, parola in cui convivevano l’antico termine calabrese “iardinu” (ampio appezzamento integrato) e l’inglese “yard”… eccetera

Seguì la canonica visita alla Pietà, anche questa spiegata sul serio; e, sia pure da lontano, a Soverato “Vecchiu”, con l’immancabile Fantasma del fabbro, noto ai lettori di Soveratoweb. Ora spero che nessun pollo di intellettuale evemeristico tenti di spiegarmi che i fantasmi non esistono. Ho, infatti, citato agli amici Shakespeare con “Ci sono molte più cose in cielo e in terra di quante ne possa sapere la tua filosofia”.

Manterremo i contatti, e aiuteremo, con l’aiuto di chi ne sa più di me, a cercare i parenti calabresi.

Che abbiamo a che fare con Padula? Molto: quando la Certosa di Padula venne chiusa, documenti e libri vennero portati, a dorso d’asino, a Santa Maria di Serra S. Bruno; e lì sono, e c’è chi li ha bene utilizzati.

Aspettatevi altre nuove.

Ulderico Nisticò