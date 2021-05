Una rosa per un libro a Vallefiorita

L’associazione Terra di Mezzo e la Biblioteca Errante di Vallefiorita aderiscono alla campagna nazionale promossa da Nati per Leggere “Una Rosa per un Libro”.

Il titolo della campagna fa riferimento a un’usanza catalana, esistente da più di 400 anni, la quale vuole che nel giorno in cui si celebra San Giorgio, ogni uomo doni una rosa alla sua innamorata dalla quale riceverà in dono un libro. Da questa tradizione prende origine il dono della rosa da parte delle librerie catalane per ogni libro venduto nella giornata del 23 aprile.

Per tutto il mese di maggio, e fino alla fine dell’estate, la Biblioteca Errante di Vallefiorita donerà ai lettori che chiederanno in prestito un libro il segnalibro proposto da NpL. I più piccoli riceveranno il segnalibro stampato in bianco e nero così da poterlo colorare a loro piacimento.

Il mese di Maggio si chiuderà con la consegna del “Libro ai nuovi nati”, per ribadire l’importanza della lettura fin dai primi mesi.

Tutti gli appuntamenti previsti fino al 30 maggio, si collocano all’interno della campagna nazionale di promozione della lettura Il Maggio dei Libri, promossa dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile. Gli incontri in presenza si svolgeranno presso i punti di lettura all’aperto (Area Biblioteca, Area Bookcrossing, Villa comunale). In ottemperanza ai protocolli anti Covid19, per partecipare, è obbligatoria la prenotazione inviando un messaggio (preferibilmente Whatsapp) al numero 3427793331 con indicato nome e cognome e per i minori anche l’età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto che sarà presente.