Una settimana di caldo “estremo” in Calabria, punte di 44 gradi!

Si sperava in una ritrattazione dell’ondata di caldo, invece no, anzi i modelli matematici rincarano la dose. La settimana appena iniziata sarà probabilmente la più calda della stagione, non solo, potrebbero essere abbattuti diversi record storici.

Il record Europeo attuale appartiene a Catenanuova (in Sicilia) dove nel 1999 si raggiunsero 48,5 °C secondo alcuni esperti questo record potrebbe essere abbattuto la prossima settimana, dove i 40° saranno comodamente valicati e si potranno toccare punte di 45-46° sulle due Isole Maggiori nella giornata di mercoledi 11 agosto.

La nuova ondata di caldo potrà essere definita come «Un evento estremo» anche come durata, 10gg. Questa volta il caldo raggiungerà anche le regioni del Nord, rimaste per buona parte dell’estate sotto le grinfie dei temporali, «con valori che si spingeranno ben oltre i 36-37 gradi in molte città delle pianure».