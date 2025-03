Una settimana di formazione a Istanbul su STEAM, AI e Makerspaces!

Nella splendida cornice della magica città di Istanbul, due docenti dell’ITT Malafarina di Soverato, Sandra Macrina e Francesca Migliarese, appassionate di innovazione e nuove metodologie didattiche, hanno partecipato al corso di formazione “Bring STEAM to life: How to build a school Makerspace.

Insieme ad altri 13 colleghi provenienti dalla Spagna, dalla Corsica e da Asti e, guidate dalla formatrice Yanella Ojeda, le due docenti hanno approfondito tematiche su STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica), Intelligenza Artificiale e Makerspaces, con un focus particolare sulla valutazione dell’apprendimento. L’esperienza, ricca di scoperte e confronti con gli altri colleghi, ha offerto spunti preziosi per l’applicazione di nuove strategie in classe.

La formatrice ha approfondito l’approccio STEAM che integra diverse discipline per sviluppare competenze trasversali come il problem solving e la creatività. Particolare attenzione è stata data ai Makerspaces, spazi dedicati all’apprendimento pratico in cui gli studenti progettano e costruiscono oggetti, lavorando con strumenti come stampanti 3D, schede Arduino e robot educativi. Attraverso laboratori pratici le docenti hanno esplorato il potenziale dei Makerspaces nella didattica, scoprendo come questi ambienti possano favorire un apprendimento attivo e coinvolgente.

Un altro tema affrontato nel corso è stato l’uso dell’Intelligenza Artificiale (IA) nell’educazione. Si è discusso di strumenti e piattaforme che possono supportare gli insegnanti nella personalizzazione dell’apprendimento e nella valutazione. Strumenti come Chatbot educativi, piattaforme adattive e software di analisi dei dati permettono, infatti, di monitorare i progressi degli studenti in tempo reale, offrendo un supporto mirato alle loro esigenze

Un aspetto cruciale affrontato nel corso è stato l’Assessment nell’ambito STEAM e nei Makerspaces. Tradizionalmente la valutazione si basa su test scritti, ma questi approcci innovativi richiedono nuove strategie di valutazione.

Durante la formazione le docenti hanno sperimentato metodi alternativi tra cui l’E-Portfolio (raccolta digitale dei progetti e dei progressi degli studenti), le rubriche di valutazione (per valutare progetti e attività pratiche con criteri chiari e dettagliati), l’auto-valutazione ed il Peer Assessment (strategia che coinvolge gli studenti nella valutazione del proprio lavoro e di quello dei compagni, favorendo la riflessione critica) ed infine l’analisi dei dati tramite l’IA.

Questa esperienza ha rappresentato un’importante crescita professionale per le due docenti e le idee e le ispirazioni di questa settimana saranno condivise con i colleghi dell’ITT Malafarina, perché per promuovere un apprendimento significativo e duraturo è importante innovare e rivoluzionare il sistema educativo ed Erasmus+ rappresenta un’opportunità unica in tal senso!