Una studentessa del Polo Einaudi di Lamezia Terme dedica un cocktail a Giulia Cecchettin

Il Polo Tecnico Professionale “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme al Concorso Nazionale AIBES: un cocktail dedicato a Giulia Cecchettin

Lamezia Terme, 9 marzo 2026 – Il Polo Tecnico Professionale “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme, guidato dalla Dirigente Scolastica Anna Primavera, ha preso parte al Concorso Nazionale AIBES (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori), svoltosi il 5 marzo 2026 presso l’Istituto Alberghiero “Enzo Ferrari” di Battipaglia, distinguendosi per creatività, sensibilità e impegno formativo.

A rappresentare l’istituto è stata l’alunna Maria Mercuri, della classe 5ª A Sala e Vendita, preparata dai docenti Angelo Gullà e Davide Vatalaro. Nel corso della competizione la studentessa ha presentato un cocktail originale dedicato a Giulia Cecchettin, trasformando la prova tecnica in un momento di riflessione e sensibilizzazione.

Il drink, caratterizzato da un delicato colore rosa, è stato pensato come un omaggio simbolico alle donne e ai valori di forza, eleganza e resilienza. Nel presentare la sua creazione, la studentessa ha spiegato il significato del cocktail:

«Questo cocktail è dedicato a Giulia Cecchettin e, in occasione della Festa della Donna, vogliamo celebrarla come simbolo di forza, eleganza e resilienza. Il delicato colore rosa rappresenta la femminilità e la bellezza che ogni donna porta con sé.

Allo stesso tempo racchiude una profondità di significati: ogni sorso è un promemoria della necessità di rispetto e della lotta contro la violenza sulle donne. Con questo drink vogliamo brindare non solo alla vita, alla bellezza e alla gioia, ma anche alla consapevolezza, all’empatia e alla forza di chi ogni giorno affronta sfide e ingiustizie. Viva le donne».

Alla manifestazione hanno preso parte anche altri quattro studenti dell’istituto, presenti come spettatori: un riconoscimento assegnato dalla scuola per il loro impegno e la loro costanza nel percorso scolastico.

La partecipazione al concorso rappresenta un’importante occasione di crescita professionale per gli studenti dell’indirizzo alberghiero, che hanno avuto modo di confrontarsi con realtà provenienti da tutta Italia, mettendo in pratica competenze tecniche, creatività e spirito di squadra.

Il Polo “Luigi Einaudi” continua così a promuovere esperienze formative di alto valore, capaci di unire formazione professionale, sensibilità sociale e valorizzazione del talento dei propri studenti.