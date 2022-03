Una via spirituale al benessere. In una duplice conferenza gratuita su Zoom il percorso tracciato da Bruno Gröning

Un percorso verso un’esistenza in salute, benessere e armonia con se stessi e l’ambiente. Se ne parla in una duplice conferenza informativa in programma sabato 12 marzo alle ore 18 e domenica 27 alle ore 19 online, sulla piattaforma Zoom. La partecipazione è libera e gratuita. Per entrare ci si può collegare dal seguente link: https://t1p.de/ita22. La conferenza dura circa un’ ora.

Organizza il “Circolo per l’Aiuto Naturale nella Vita”, associazione internazionale, aconfessionale e senza scopo di lucro, impegnata nella diffusione dell’ insegnamento di Bruno Gröning (Danzica 1906 – Parigi 1959). Bruno Gröning non era un medico e nemmeno un accademico, proveniva da una famiglia tedesca di modeste origini. Era un uomo semplice, dotato di una grande ricchezza spirituale interiore. Senza mai accettare alcun compenso in denaro, guidato dal solo spirito altruistico, si prodigò nell’ offrire aiuto alle persone sofferenti che accorrevano da ogni parte della Germania, dell’ Europa e perfino dall’ America.

Nella Germania del dopoguerra la stampa dedicò numerosi reportage al “Fenomeno Bruno Gröning”, “il dottore dei miracoli”, come veniva chiamato, per via delle inspiegabili guarigioni e aiuti a lui attribuiti, sulla base dei racconti dei numerosi testimoni dell’epoca.

Questo umile uomo di Danzica – che allora apparteneva alla Germania – si definiva semplicemente un “piccolo servitore” e affermava, come recita uno dei principi cardine del suo insegnamento, l’importanza di “accogliere sempre buoni pensieri”, perché “i pensieri sono energie, forze spirituali, hanno una potenza in sé, della quale l’umanità oggi non ne è più cosciente”.

L’incontro sarà l’occasione per guardare da un punto di vista differente alle origini della salute, della malattia e delle dipendenze, in un dialogo armonico e costruttivo con la scienza.

Nel 2013 il “Circolo per l’Aiuto Naturale nella Vita” è stato insignito all’ONU da parte della Ong “World Peace Prayer Society” del Premio “Peace Pole” per il suo impegno nella promozione mondiale della pace e della tolleranza.