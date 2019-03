Una Voce per lo Jonio – due giornate di formazione e registrazioni nel borgo antico di S. Andrea Jonio

L’Associazione Artistico Musicale Sound Academy organizza due giornate di grandi eventi all’insegna della musica leggera, insieme ai grandi protagonisti della musica italiana.

Sabato 30 e domenica 31 marzo, nel centro storico di S. Andrea Apostolo dello Jonio, si svolgerà una Masterclass di canto moderno con il M° Vince Tempera, direttore artistico e musicale del Festival Una Voce per lo Jonio e dei Grandi Festivals Italiani, storico direttore d’orchestra di Sanremo e di altri importanti programmi TV, autore di sigle televisive, compositore, discografico, manager e produttore; insieme a lui Tony Vandoni, direttore di Radio Italia, opinionista musicale al Festival di Sanremo, ad Amici, X Factor, docente e presidente di commissione ad Area Sanremo.

E’ prevista la presenza di artisti, cantanti, cantautori, ragazzi e amanti del canto, provenienti, oltre che da tutta la Calabria, anche dalle vicine Puglia e Campania.

Coordinatore del seminario e degli eventi, il M° Christian Cosentino, instancabile promotore di attività e iniziative dirette alla promozione del territorio, alla valorizzazione dei beni ambientali, culturali e artistici della Calabria, attraverso la musica.

Oltre alla masterclass è prevista la registrazione di un CD, una compilation contenente tutti i brani presentati dagli iscritti.

La registrazione audio, la finalizzazione, il mastering e la digitalizzazione audio, saranno ad opera della Nunulab Recording di Carmelo Scarfò.

La giornata di formazione si svolgerà presso i locali dell’ex scuola media, dove verrà allestita una sala di incisione per la registrazione del CD.

Inoltre, all’interno dei locali della scuola, sarà presente un’esposizione di foto sulle edizioni precedenti del Festival, di oggetti di antiquariato e ceramiche dell’artigianato locale, fruibili dai visitatori.

Domenica 31 marzo verranno realizzati invece dei Videoclip per i finalisti dell’ultima edizione del Festival Una Voce per lo Jonio, con delle riprese realizzate nel centro storico di S. Andrea. Fin dal mattino sarà presente una troupe di cameraman che realizzerà delle riprese nei luoghi di pregio storico e architettonico del borgo. I concorrenti finalisti nell’ultima edizione del Festival Una Voce per lo Jonio si esibiranno all’aperto al fine di consentire le riprese video delle esibizioni. Le immagini verranno utilizzate per realizzare i videoclip dei concorrenti, da veicolare sul web, su Youtube, sui canali social, sulle piattaforme digitali e sulle TV partner del Festival.

I concorrenti, insieme ai loro accompagnatori e ai visitatori presenti, potranno fruire del patrimonio culturale ed ambientale della cittadina ionica.

Sarà aperto al pubblico il Museo delle Memorie dove è presente una mostra permanente dell’artigianato e dell’agricoltura locale, adiacente alla Chiesa di S. Andrea Apostolo, con i suoi meravigliosi affreschi, la maestosa scalinata in marmo granitico e l’antica porta di accesso al borgo.

Inoltre per i partecipanti, i loro accompagnatori e i visitatori ci sarà una degustazione di prodotti tipici locali.

L’evento è realizzato con il contributo della Regione Calabria “Interventi per la valorizzazione del sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria – Azione 1, Tipologia 2 Eventi di rilievo regionale”, in partnership con i Grandi Festival Italiani, il Comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio e l’Istituto Comprensivo di Davoli, e giunge a completamento della 12^ edizione del Festival Una Voce per lo Jonio, la cui prima parte si è svolta l’8 e il 9 dicembre scorso.

Un altro momento di promozione del borgo antico di S. Andrea attraverso un evento che continua a catalizzare l’attenzione di cantanti, band e giovani emergenti provenienti da tutto il Sud Italia, alla presenza di TV, radio, artisti e personalità qualificate del mondo della musica leggera e della televisione.