Undici auto bruciate, convalidato il fermo del presunto piromane

I Carabinieri della Stazione di Marina di Gioiosa Ionica hanno fermato un uomo di 60 anni, residente nella zona, che sarebbe legato a una serie di atti di vandalismo e incendi seriali.

I primi episodi risalgono alla notte del 14 ottobre 2024, quando la comunità di Marina di Gioiosa Ionica assiste a una serie di attentati incendiari, che nel corso dei mesi successivi non sembrava avere fine.

Undici attacchi, ognuno dei quali più distruttivo e pericoloso del precedente, commessi contro autovetture. Le indagini hanno evidenziato la pericolosità dell’autore che non solo agiva di notte, ma teneva in considerazione l’impegno che ogni evento avrebbe determinato per le forze di soccorso e per le pattuglie dell’Arma.

E sfruttando l’attenzione rivolta allo spegnimento di un incendio appena appiccato, colpiva nuovamente, poco dopo. L’uomo avrebbe agito spinto da dissapori personali con alcune delle sue vittime, spesso professionisti noti della zona.