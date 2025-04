Un’eccellenza catanzarese tra i vincitori alla XII edizione del Premio Impresa Ambiente

“La transizione energetica, la sostenibilità ambientale, la rivoluzione digitale legata alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale coinvolgono il sistema imprese in importanti sfide di innovazione e competitività che la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia contempla nelle sue strategie e pianificazioni di sostegno alle imprese per accompagnarle in questo processo irreversibile e necessario di cambiamento, anche promuovendo reti e condividendo azioni del sistema camerale”.

E’ così che il Presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo introduce la partecipazione dell’Ente alla XII edizione del Premio Impresa Ambiente, promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Unioncamere con il supporto di Assocamerestero e Stazione Sperimentale del Vetro.

Alla cerimonia di premiazione, lo scorso venerdì a Venezia, nella suggestiva cornice del Teatro La Fenice, in rappresentanza dell’Ente erano presenti il Segretario Generale Ciro Di Leva e il Consigliere camerale Francesco Granato, anche nella qualità di Presidente dell’Albo Gestori Ambientali della Calabria.

Il Premio, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e selezionato per la Giornata nazionale del Made in Italy dal Ministero competente, rappresenta il più importante riconoscimento nazionale per le imprese, gli enti pubblici e privati che abbiano proposto innovazioni in un’ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale, nel solco degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Quattro le categorie di concorso riferite allo “Sviluppo sostenibile”: -Miglior Gestione; -Miglior Prodotto o Servizio; -Miglior Processo/Tecnologia; -Miglior Cooperazione internazionale. La Giuria, presieduta da Marco Frey, Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese e Direttore del gruppo di ricerca sulla sostenibilità (SuM) della Scuola Sant’Anna, ha selezionato le realtà vincitrici tra le 114 candidature pervenute da 16 Regioni italiane e 2 Camere di Commercio Italiane all’Estero.

E il Premio la categoria Miglior Processo/Tecnologia è stato attribuito alla Greenvincible Srl. di Catanzaro per aver sviluppato RaeeCycling, un sistema innovativo per il riciclo avanzato dei rifiuti elettronici (RAEE). Integrando tecnologie brevettate, automazione e intelligenza artificiale, la piattaforma ottimizza il recupero di materiali critici come terre rare, metalli preziosi e plastiche di alta qualità, riducendo l’impatto ambientale e migliorando l’efficienza economica.

E la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia era lì, a condividere valori e successo. A consegnare il prestigioso riconoscimento Francesco Granato, nel duplice ruolo di Consigliere camerale e di Presidente dell’Albo Gestori Ambientali della Calabria, il Segretario Generale Ciro di Leva. “La transizione energetica, la sostenibilità -.ha detto Granato nell’occasione- non sono sfide per il futuro ma per il presente che richiede cambiamenti necessari e indifferibili a beneficio di innovazione e business. Sfide che, per le imprese, rappresentano una discriminante di competitività in mercati dove -produzioni, prodotti e servizi- sono soggetti a continui adeguamenti normativi e tecnologici.

Per questo –ha sottolineato Granato- siamo orgogliosi del Premio ad un’impresa del nostro territorio, cui vanno i nostri complimenti, e sia perché riconosciuta sostenibile dunque rispettosa, nella governance aziendale, di tutti quei parametri oggi previsti a salvaguardia delle risorse del pianeta e del benessere dell’umanità, ma anche perché segno di efficaci politiche dell’istituzione che qui rappresentiamo, impegnate fattivamente per sostenere imprese e territorio proprio nel cambiamento verso la sostenibilità”.

“Sui temi della transizione energetica e della sostenibilità ambientale – sottolinea il Segretario generale Ciro di Leva- il sistema camerale è stato pioniere e la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, su questo solco, promuove ogni iniziativa utile a sensibilizzare le imprese con un’intensa attività di informazione, formazione e accompagnamento per la semplificazione dei processi, del trasferimento tecnologico, nell’ottica di armonizzare le esigenze dei sistemi produttivi con il benessere della collettività”.