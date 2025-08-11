Un’esplosione di allegria a Soverato: torna “La Corrida”

Il divertimento e l’entusiasmo sono pronti a invadere Soverato con la terza edizione de “La Corrida”, un evento che promette di regalare una serata indimenticabile all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.

L’appuntamento è per sabato 16 agosto, alle ore 22:00, presso il suggestivo Teatro del Mare, sul Lungomare Europa.

Organizzata dall’Associazione Soverato, la manifestazione, sottotitolata “dilettanti allo sbaraglio”, invita il pubblico a partecipare attivamente e in modo rumoroso.

Un chiaro appello: “Vi aspettiamo numerosi e muniti dei tradizionali strumenti di voto come campanacci, coperchi, fischietti e trombette!!!”. Sarà proprio il fragore del pubblico a decretare il successo o l’insuccesso dei concorrenti, in un’atmosfera che si preannuncia elettrizzante e coinvolgente.

A condurre la serata sarà il carismatico Lino Gerace, pronto a gestire con ironia e simpatia le esibizioni dei dilettanti che avranno il coraggio di mettersi in gioco. Un’occasione per mettersi alla prova, ridere di sé stessi e, soprattutto, far ridere il pubblico.

L’evento, giunto alla sua terza edizione, si conferma un appuntamento fisso dell’estate soveratese, un momento di aggregazione e festa per residenti e turisti. Non resta che preparare i propri “strumenti di giudizio” e recarsi al Teatro del Mare per una serata che si preannuncia ricca di risate e colpi di scena.