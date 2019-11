Unical e Hôtellerie Calabrese, seminario di formazione e aggiornamento

Si è tenuto all’Università della Calabria il seminario organizzato dall’Associazione Direttori d’Albergo della Calabria e da Evols gruppo TeamSystem, con la collaborazione del Corso di Laurea in Scienze Turistiche. Un’iniziativa che ha suscitato grande interesse tra gli operatori dell’ospitalità e gli studenti che hanno gremito l’aula in tutte le sue postazioni per un confronto costruttivo sulle strategie di marketing automation per nuovi business alberghieri. La mission dell’Ada Calabria è stata raggiunta per l’approfondimento professionale e puntuale programmato dal relatore Marco Massai, presidente di Evols che si poneva una domanda: perché ti accontenti di vendere solo camere?

Partendo da questo interrogativo si sono susseguiti vari interventi del professore Tullio Romita, coordinatore del corso di laurea in scienze turistiche, del direttore d’albergo Demetrio Metallo, vicepresidente nazionale ADA, e del direttore Vito Greco vicepresidente del Centro studi Manageriali ADA “Raffaello Gattuso”. Il presidente regionale dei direttori d’albergo, Francesco Gentile, prima di dare seguito alla presentazione dello studio redatto dal presidente del gruppo TeamSystem si è soffermato sulle iniziative pianificate dall’associazione e ha messo in risalto il ruolo del manager alberghiero affermando: “L’associazione di hôtellerie è impegnata a programmare attività formative e progettuali per rilanciare e ottimizzare il sistema turistico calabrese e mettiamo al servizio dell’ospitalità e dell’accoglienza la nostra professionalità e le nostre competenze, puntando al ruolo fondamentale dei corsi di laurea turistici pianificati dall’Università della Calabria per formare i futuri manager d’albergo e altre figure qualificate indispensabili per il personale delle strutture ricettive”.

Con l’intervento del presidente di Evols, Marco Massai, si è focalizzata l’attenzione su come aumentare il business alberghiero con la vendita dei servizi ancillari attraverso efficaci strategie di marketing, puntando sulla diversificazione aziendale per rendere le proprie attività uniche ed esclusive per una clientela sempre più esigente e attenta nell’acquistare i prodotti turistici. Al termine della presentazione il gruppo TeamSystem ha consegnato ai partecipanti il libro di “Marketing per Hotel” pubblicato dal presidente Massai.

Le finalità professionali di ADA le consentono di sviluppare, sia all’interno della sua rete associativa che nel contesto esterno, relazioni sociali tese a valorizzare gli aspetti peculiari della società civile e della cultura dell’ospitalità, i valori della tradizione e il progresso scientifico e tecnologico, e il seminario all’Unical si inserisce in un calendario di iniziative aperte con l’obiettivo di diversificare i servizi alberghieri in chiave esperienziale per costituire una innovativa Calabria come destinazione turistica.

La realtà nazionale dell’organismo associativo che promuove il valore professionale della figura del direttore d’albergo conta oltre settecento manager sul territorio italiano e in Calabria gestiscono più di 4.000 camere e 10.000 posti letto con l’intento di rendere il proprio hotel di successo, acquisendo clienti, aumentando le vendite e generando profitti nella filiera economica dell’industria turistica regionale.