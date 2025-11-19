Unical nell’Olimpo della Ricerca: Il Prof. Fortino è ancora tra i più citati al mondo

L’Università della Calabria (Unical) consolida la sua eccellenza scientifica a livello globale grazie alla presenza di uno dei suoi docenti nella prestigiosa classifica “Highly Cited Researchers” (HCR), stilata annualmente da Clarivate.
Per il sesto anno consecutivo, il Professor Giancarlo Fortino, docente del Dipartimento di Informatica, si è distinto come uno dei ricercatori più influenti e citati al mondo nel campo dell’Informatica.
Un riconoscimento di rilevanza Planetaria
La classifica HCR è considerata una delle più autorevoli a livello internazionale, in quanto identifica gli scienziati le cui pubblicazioni si sono collocate nel top 1% per citazioni nel loro specifico campo di ricerca nel corso degli ultimi anni. Essere inclusi in questa lista non solo è un onore per il singolo accademico, ma rappresenta anche un indicatore fondamentale della qualità e dell’impatto della ricerca condotta dall’istituzione di appartenenza.
La perseveranza del Professor Fortino nel mantenere questa posizione d’élite testimonia la continua e significativa influenza del suo lavoro sulla comunità scientifica internazionale. Le sue ricerche spaziano in ambiti cruciali per l’innovazione tecnologica, contribuendo attivamente al progresso del settore.
Un successo per l’Ateneo Calabrese
Il sesto inserimento consecutivo del Prof. Fortino nella HCR è un motivo di grande orgoglio per l’intera Università della Calabria. Sottolinea come l’Unical sia un fertile terreno per la ricerca d’avanguardia, capace di competere e di emergere in contesti internazionali estremamente competitivi.
Questo risultato non fa che rafforzare l’immagine dell’Ateneo come un polo di eccellenza nel Sud Italia e nel panorama accademico globale, fungendo da stimolo e modello per le future generazioni di ricercatori.