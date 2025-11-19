Unical nell’Olimpo della Ricerca: Il Prof. Fortino è ancora tra i più citati al mondo

L’Università della Calabria (Unical) consolida la sua eccellenza scientifica a livello globale grazie alla presenza di uno dei suoi docenti nella prestigiosa classifica “Highly Cited Researchers” (HCR), stilata annualmente da Clarivate.

​Per il sesto anno consecutivo, il Professor Giancarlo Fortino, docente del Dipartimento di Informatica, si è distinto come uno dei ricercatori più influenti e citati al mondo nel campo dell’Informatica.

​Un riconoscimento di rilevanza Planetaria

​La classifica HCR è considerata una delle più autorevoli a livello internazionale, in quanto identifica gli scienziati le cui pubblicazioni si sono collocate nel top 1% per citazioni nel loro specifico campo di ricerca nel corso degli ultimi anni. Essere inclusi in questa lista non solo è un onore per il singolo accademico, ma rappresenta anche un indicatore fondamentale della qualità e dell’impatto della ricerca condotta dall’istituzione di appartenenza.

​La perseveranza del Professor Fortino nel mantenere questa posizione d’élite testimonia la continua e significativa influenza del suo lavoro sulla comunità scientifica internazionale. Le sue ricerche spaziano in ambiti cruciali per l’innovazione tecnologica, contribuendo attivamente al progresso del settore.

​Un successo per l’Ateneo Calabrese

​Il sesto inserimento consecutivo del Prof. Fortino nella HCR è un motivo di grande orgoglio per l’intera Università della Calabria. Sottolinea come l’Unical sia un fertile terreno per la ricerca d’avanguardia, capace di competere e di emergere in contesti internazionali estremamente competitivi.

​Questo risultato non fa che rafforzare l’immagine dell’Ateneo come un polo di eccellenza nel Sud Italia e nel panorama accademico globale, fungendo da stimolo e modello per le future generazioni di ricercatori.