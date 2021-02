Unicredit: nuove assunzioni in Italia

Il gruppo bancario cerca Addetti all’Assistenza Clienti, Consulenti ed altre figure.

Unicredit, una delle maggiori banche italiane formata da una rete capillare di 4000 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale, assume nuovo personale da inserire come Consulenti Direct, i quali dovranno saper gestire le relazioni con i clienti al fine di soddisfare i loro bisogni, saper intercettare le loro necessità cogliendo le opportunità commerciali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi collaborando con i colleghi ricercando la condivisione delle conoscenze e delle informazioni;

Specialisti Aziendali, che dovranno pianificare e analizzare i processi, gestire il portafoglio dei progetti sulla struttura e creare pannelli di controllo; Addetti Assistenza ai Clienti, che dovranno gestire le chiamate dei clienti e le email pervenute al servizio clienti, supportare telefonicamente gli acquisti tramite canale web, tradurre in lingua per la gestione delle comunicazioni ai clienti esteri e spedire i ticket tramite corriere;

Analisti Dati, che dovranno analizzare i dati raccolti da diverse fonti, sviluppare e monitorare modelli statistici e ML e contribuire alla definizione delle metriche aziendali. Chi è interessato a lavorare nel gruppo bancario deve avere forti capacità relazionali e di comunicazione, orientamento al cliente, buone capacità di analisi, di sintesi e di lavorare per obbiettivi, predisposizione al lavoro in team, forte passione per il lavoro, energia e positività.

Per verificare tutte le posizioni aperte… continua a leggere