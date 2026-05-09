Union Volley Soverato, un anno di successi guardando al futuro

Con una simpatica e molto partecipata cerimonia la Union Volley Soverato della Presidente Serena del Negro ha voluto concludere una annata di successi nel campo del volley femminile successi che però non sono un punto di arrivo ma un punto di partenza.

La conquista al primo tentativo della Serie C femminile e il titolo di campioni di Coppa Italia Calabria serie D sono le perle di una lunga preziosa collana che la società di Soverato intende collezionare per dare lustro alla società e alla città di Soverato.

Soverato che, dopo i fasti della Serie A del patron Matozzo cui va il ringraziamento di tutta la città, torna ad essere protagonista nella pallavolo con la speranza che la Union Volley possa ripetere i successi già acquisiti nel tempo.

Felice, ed era ovvio esserlo, la Presidente Serena Del Negro che ha voluto ringraziare le atlete, lo staff i tifosi e il Comune di Soverato per la vicinanza dimostrata nel corso dell’anno.

Presente alla cerimonia la delegata allo Sport del Comune di Soverato Rosalia Pezzaniti che si è complimentata con la società per i risultati raggiunti rinnovando l’impegno dell’Amministrazione Comunale nei confronti della società, Amministrazione Comunale sempre vicina a chi partica sport volano di crescita per tutta la città.

il Delegato del C.O.N.I. Catanzaro Dott. Giuseppe Pipicelli, anche egli nel parterre delle autorità, ha voluto portare l’apprezzamento del C.O.N.I. per i successi ottenuti dalla UNION VOLLEY ricordando che lo sport va ben oltre i risultati sul campo è un fattore di crescita umana e sociale ed è un esempio di valori per le generazioni presenti e future.