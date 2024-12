Unitalsi, a Soverato la Santa Messa di Natale

Grande giornata di condivisione per l’UNITALSI, che ha organizzato un momento di insieme per lo scambio degli auguri di Natale.

Una iniziativa accolta con molto entusiasmo presso i locali dell’Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Soverato, grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico, Renato Daniele, sempre pronto ad accogliere iniziative volte all’inclusione.

Tanti i convenuti, tra ammalati e disabili, provenienti da nuclei familiari del catanzarese e dalle strutture di Fondazione Betania di Serra San Bruno e di Karol Betania di Chiaravalle e Simeri Crichi, affiancati da volontari, familiari, medici e assistenti spirituali dell’ Unitalsi.

La S. Messa, presso l’anfiteatro della Scuola, è stata officiata dall’ Arcivescovo della Diocesi Catanzaro -Squillace, S.E. Mons. Claudio Maniago, accompagnato dal parroco della Parrocchia Maria SS Addolorata di Soverato Superiore, don Giorgio Pascolo e dal vice, don Remo Fiorentino e allietata dai canti del coro parrocchiale guidato dalla Maestra Anna Tropea.

E’ stato un momento per vivere insieme ai fedeli dell’ Unitalsi di Catanzaro e di Soverato, la gioia del Santo Natale. “Di un Dio che si è fatto carne – ha sottolineato il presule – e che ha assunto le sembianze umane per darci questo primo messaggio che l’essere umano è prezioso agli occhi di Dio e anche ai nostri occhi, questo comporta la cura e l’attenzione per la propria vita e per quella degli altri”.

Infine, Mons Maniago ha invitato tutti i cristiani a vivere il Natale, non dimenticando quello che è il cuore di questa festa, “la memoria della Nascita di Gesù – ha chiarito- un punto di riferimento e una luce che va bene per tutti e per chi vuole il bene del mondo”.

In conclusione sono stati espressi i saluti da parte del sindaco, Daniele Vacca, accompagnato dal vicesindaco Emanuele Amoruso, e dal Presidente Unitalsi regionale Niko Trapani Lombardo e di Catanzaro Angela Vatrano, presente il Presidente Unitalsi di Soverato Nicodemo Galluccio e il Presidente del Lions Club Host Catanzaro Pietro Maglio.

Poi, la presentazione musicale di “Tu Scendi dalle stelle”,da parte di Andrea alla zampogna e Giulia al tamburello, una coppia di Simeri Crichi, ha allietato il dono di una calda sciarpa al presule da parte dell’Unitalsi.

Il Dirigente Daniele, ha impegnato i quattro indirizzi di Accoglienza Turistica, Sala -Bar ed Enogastronomia e Pasticceria per accogliere al meglio gli ospiti che, dopo la Santa Messa, si sono trasferiti presso la sala ristorante della scuola per godere di un prelibato pranzo e concludere cosi amorevolmente e deliziosamente la manifestazione.

Rosanna Paravati – S1TV