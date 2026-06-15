UniTer Soverato, bilancio di fine anno accademico: «Un punto di riferimento culturale per il territorio»

In occasione della conclusione dell’anno accademico 2025/2026 dell’Università della Terza Età “Magno Aurelio Cassiodoro” di Soverato, ho il piacere di porgere i miei più cari e affettuosi saluti alla Presidente, Prof.ssa Sina Pugliese Montebello, alla Prof.ssa Mariarosaria Pedullà, al Prof. Ulderico Nisticò, al DSGA Pasquale Posillipo, al Segretario Mario Nisticò e all’intero Direttivo, del quale mi onoro di far parte.

A ciascuno di loro rivolgo il mio sincero ringraziamento per la dedizione, la competenza e la costante attenzione con cui guidano questa splendida realtà.

La Presidente, con le sue indiscusse doti di manager, ha saputo coniugare efficienza ed efficacia, promuovendo la nostra Università in tutte le sue sfaccettature e rendendola un autentico punto di riferimento culturale per il territorio.

Un grazie particolare va agli iscritti, ai corsisti e ai colleghi docenti, la cui partecipazione, passione e disponibilità rappresentano la vera forza della nostra comunità.

Giuseppe Frontera